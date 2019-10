Scoperte basi di spaccio a Napoli, sequestrata cocaina e marijuana: 2 arresti. I NOMI

Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato Vicaria- Mercato con il supporto dei Reparti Prevenzione Crimine Campania e Sardegna hanno effettuato un servizio di controllo del territorio nella zona della stazione centrale.

In seguito ad una perquisizione sono state individuate due basi di spaccio in uno stabile di via Luigi Settembrini dove sono stati sequestrati 2 bilancini di precisione, 80 grammi di marijuana e 10grammi di eroina. Sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Raphael Augustino Kubaga, 42enne del Ruanda, e Omar Minteg, 37enne gambiano, denunciati altresì per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato.

Durante l’attività, inoltre, sono stati controllati in via Alessandro Poerio due uomini bordo di un’auto che procedeva ad elevata velocità; il conducente, G.M., 21enne napoletano, è stato trovato in possesso di un tirapugni e due coltelli di diverse dimensioni ed è stato denunciato per possesso ingiustificato di armi e oggetti atti a offendere.

Infine, i poliziotti hanno notato in corso Garibaldi una persona molesta all’esterno di un bar. L’uomo, alla vista della volante, ha inveito contro gli agenti aggredendoli con pugni e testate, per poi essere bloccato dopo una violenta colluttazione.

Volodomir Yaremin, 40enne ucraino, è stato arrestato per violenza, minaccia, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.