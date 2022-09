Spara dal balcone della sua casa a Scampia, denunciato per procurato allarme

Nella serata di ieri i poliziotti sono intervenuti a Scampia: un uomo di 42 anni spara con la pistola a salve dal balcone di casa. È stato denunciato per procurato allarme e per accensione ed esplosioni pericolose.

Spara con la pistola dal balcone di casa a Scampia, interviene la Polizia

Nella serata di ieri i poliziotti, durante un servizio di controllo, sono intervenuti in via Giuseppe Fava su segnalazione di colpi d’arma da fuoco. Gli agenti, giunti sul posto, hanno perlustrato la zona e in via Annamaria Ortese hanno rinvenuto 2 cartucce a salve calibro 8 inesplose. Sono stati poi avvicinati da un uomo che ha raccontato di essere l’autore degli spari e di aver esploso i colpi senza alcun motivo preciso, dal balcone di casa.

Gli agenti hanno perquisito l’abitazione del 42enne e l’hanno denunciato per procurato allarme

Gli agenti hanno perquisito l’abitazione dell’uomo dove hanno rinvenuto e sequestrato la pistola a salve utilizzata, calibro 8, e 45 cartucce dello stesso calibro. Inoltre, il 42enne è stato denunciato per procurato allarme e per accensione ed esplosioni pericolose.

Dall’archivio di Internapoli.it del 10/09/22 – Arrestati baby pusher a Scampia

Tre arresti per spaccio nel quartiere napoletano di Scampia, ci sono anche un 14enne ed una 15enne. E’ nella Vela Rossa che i carabinieri hanno sorpreso i minorenni ed un 24enne mentre cedevano droga ad alcuni assuntori del posto e li hanno bloccati prima che potessero sparire in quel dedalo intricato di cemento; erano in possesso di 13 dosi di eroina, 34 di cobret e 58 di crack. E ancora 18 palline di cocaina e circa 70 euro in banconote di piccolo taglio. Il maggiorenne, già ai domiciliari per lo stesso reato, è stato nuovamente sottoposto agli arresti in casa, in attesa di giudizio. I due ragazzini sono stati portati nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei. (ANSA).