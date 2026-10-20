Spari a Castellammare, giovane colpito alla gamba dal proiettile

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Questo pomeriggio, i carabinieri della compagnia di Castellammare sono intervenuti presso l’ospedale San Leonardo per un uomo ferito (si è presentato autonomamente).

Si tratta di un 22enne di Castellammare, colpito alla gamba da un proiettile. Non è in pericolo di vita, lo stanno sottoponendo a intervento chirurgico.

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Indagini in corso per chiarire dinamica, matrice e luogo del ferimento.

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C’è il collaboratore di giustizia Emanuele De Pasquale al centro dell’inchiesta che ha permesso di ricostruire un sistema attraverso il quale i vertici dei clan napoletani, dai Mazzarella ai Licciardi, passando per i Troncone e i Gionta, avrebbero continuato a impartire ordini dall’interno degli istituti penitenziari. Le indagini, sviluppate anche grazie alle dichiarazioni del neo pentito di Fuorigrotta, hanno riguardato diverse strutture carcerarie, da Opera a quelle napoletane, fino ai padiglioni di Siracusa.

A illustrare i dettagli dell’operazione sono stati il procuratore Nicola Gratteri e il capo della Dda di Napoli, Sergio Amato, che hanno ricostruito la vicenda da cui ha preso avvio l’indagine. Come spiegato dal procuratore di Napoli, De Pasquale, affetto da ludopatia, non riusciva più a pagare i debiti di droga. Spendeva i soldi con il gioco. Fatto sta che dal carcere viene ordinato il pestaggio. Un raid effettuato da Ciro Coppola dei Gionta e da Aniello Mosella del clan Giannelli alla base poi della decisione di De Pasquale di passare dalla parte dello Stato.

Pestaggio in carcere per debiti, l’avvertimento di Troncone al padre del pentito: “Possono ucciderlo”

De Pasquale nel corso del tempo aveva accumulato con esponenti di altri clan (Gionta e Mazzarella) un debito di circa 49mila euro e, vistosi impossibilitato a pagare i creditori, contattò in videochiamata dal carcere di Opera Giuseppe Troncone, figlio del boss di Fuorigrotta Vitale, il quale sulle prime mostrò disinteresse: «Mi disse che aveva già i suoi problemi e che era una figuraccia. Fu Domenico Cacciapuoti a mettersi in contatto con Giuseppe Troncone: la conversazione avvenne via telefono nella stanza di Domenico Cacciapuoti mentre io mi trovavo in saletta. Nella stessa stanza c’erano anche Gianfranco Leva, esponente del clan Licciardi, e Aniello Mosella, di Cavalleggeri d’Aosta. Tutti e tre parlarono con Giuseppe, il quale disse loro che “non mi sentiva da giorni” e che io gli avevo portato solo guai, quindi mi potevano pure uccidere o potevo “buttarmi pentito”, perché a lui non sarebbe interessato».

Successivamente Troncone, pur di risolvere la controversia e al chiaro fine di non alterare gli equilibri criminali intercorrenti tra le consorterie camorristiche coinvolte che l’avevano interpellato, si «metteva a disposizione» per intervenire nell’ambito delle proprie competenze, segnatamente facendo convocare il padre di De Pasquale affinché gli venisse intimato di ripagare interamente i debiti di suo figlio. In quell’occasione il padre di De Pasquale consegnò ad emissari mandati da Giuseppe Troncone la somma di 6.450 euro, a fronte di una richiesta di 10mila. Una somma che non bastò a placare la rabbia dei creditori, come raccontato dallo stesso De Pasquale.

Il racconto del pentito

«Quella sera, Giuseppe Troncone chiamò me ma parlò con Ciro Coppola e Mosella Aniello, ai quali disse che mio padre e mio fratello avevano detto di “non volerne sapere niente” e che i 6450 euro erano tutto ciò che potevano dare. Nel sentire ciò, Ciro Coppola, che aveva una forbice appuntita in mano, me la puntò mentre mi offendeva, dicendo che ero infame perché avevo combinato quella situazione; ricordo che Ciro Coppola, dopo la telefonata, subito si rivolse a me per darmi uno schiaffo ma io reagi. Nel momento in cui reagi, si misero su di me sia Mosella che Coppola, facendomi cadere nella doccia. Entrambi mi picchiarono con calci e pugni su tutto il corpo e Ciro Coppola mi colpi anche con la forbice, lasciandomi delle ferite sulla gamba destra, sulla mano destra e in testa, da cui perdevo molto sangue. Mosella, mentre mi picchiava, mi diceva che io “non dovevo reagire”.

Subito dopo avermi picchiato, Ciro Coppola e Mosella avviarono una videochiamata tramite Instagram con Emanuele D’Agostino, Ciro Terracciano e Domenico Cacciapuoti. Fu Aniello Mosella ad avviare la videochiamata tramite il suo account. Ai suoi interlocutori, Mosella mostrò che io ero sanguinante, dicendo “guardate qua cosa gli abbiamo fatto”; sia Terracciano che Cacciapuoti, però, dissero che avevano sbagliato a picchiarmi. Cacciapuoti disse ciò poiché Giuseppe Troncone, subito dopo aver terminato la telefonata con Coppola e Mosella, aveva chiamato a lui e gli aveva chiesto di “darmi tempo”, poiché io ero bravo con le truffe e in un modo o nell’altro avrei restituito i soldi. Fu stesso Mosella a medicarmi con dell’alcol. Non sono andato in infermeria perché mi fu impedito da Ciro Coppola e da Aniello Mosella; a ogni modo, non avevo chiesto di andarci perché non cra il caso. Quella sera, in video-chiamata, parlarono Ciro Coppola, Domenico Caccipauoti, Ciro Terracciano e Emanuele D’Agostino; Cacciapuoti disse che bisognava darmi tempo perché grazic a mio padre e grazie alle truffe avrei restituito tutto. Ricordo che parlai al telefono con Emanuele D’Agostino, il quale mi disse di stare tranquillo e che “non dovevo fare brutti pensieri”, perché avevo il tempo per ripagarli. Giuseppe Troncone mi mandò un messaggio su Instagram dicendo che aveva parlato con tutti. Confermo che il pestaggio e le video-chiamate sono avvenute il giorno stesso in cui mio padre aveva dato i soldi a Chiccotto. La somma da egli data era pari a 6450 euro. I soldi erano indirizzati a Cacciapuoti perché inizialmente era l’unico in contatto con Giuseppe Troncone. Era stato Cacciapuoti con Gianfranco Leva e Aniello Mosella a sentirsi con Giuseppe, come sopra ho riferito».