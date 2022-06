I ritratti di Cosimo Di Lauro, l’artista: «È lui che mi ha ispirato»

Cosimo Di Lauro può essere considerato uno dei personaggi più «iconici» della malavita organizzata. Tanto che la letteratura che lo riguarda e che riguarda il padre Paolo (alias Ciruzzo ’o milionario) ha contribuito fortemente a imporre un tipo di narrazione pop della camorra, che tanto successo ha riscosso e continua a riscuotere (soprattutto in termini economici per le case di produzione cinematografica). Del resto, ben si conosce la potenza che esercita il fascino del male. Restando in tema di camorra, e spostandoci da Secondigliano e Scampia, è accaduto ad esempio per il boss fondatore della Nco, Raffaele Cutolo, e con le dovute proporzioni, anche per Emanuele Sibillo, il capo della cosiddetta «paranza dei bambini».

I RITRATTI DI COSIMO DI LAURO

Ecco che allora, non è difficile che ci si imbatta in opere ispirate a questo tipo di figure. Come succede nel caso di Universal Alice, una artista straniera (oltre al nome d’arte, non ha voluto dare altri riferimenti nemmeno sul Paese estero in cui vive) che tra i lavori realizzati, mostra sui social una serie di bozzetti e di ritratti di Cosimo Di Lauro (deceduto ieri nel carcere di Opera a Milano).

IL FENOMENO

Va subito chiarito che riproponiamo alcuni disegni dell’artista, per documentare un fenomeno, esercitando il diritto di cronaca. E allo stesso modo, per dovere di cronaca, diamo la possibilità all’autrice dei ritratti di esprimere il suo punto di vista e di raccontare cosa l’abbia spinta a intraprendere una scelta del genere. Al riguardo, Universal Alice si assume completamente la responsabilità delle sue dichiarazioni.

«ECCO PERCHÈ COSIMO DI LAURO MI HA ISPIRATO»

“Cosimo mi ha ispirato a disegnare per l’emozione genuina che ho visto in lui. Ho letto che qualcuno scriveva di lui come se fosse la persona più bella che avessero mai visto. Volevo creare arte di ciò che vedevo in lui”, spiega Universal Alice a Internapoli.it. “Non sono d’accordo con il modo in cui Cosimo viene ritratto dai media. Penso che siano le persone che usano i loro pregiudizi personali contro di lui per creare una narrativa ingiusta”, continua.

«HO VOLUTO CONDIVIDERE L’EMOZIONE CHE HO VISTO NEGLI OCCHI DI COSIMO DI LAURO»

“Ho disegnato Cosimo perché è così che mi esprimo, amo l’arte e voglio essere un artista migliore. Cosimo mi ha ispirato e ho voluto condividere quell’ispirazione e condividere come l’emozione che ho visto nei suoi occhi fosse così profonda”, sottolinea Universe Alice.

«PENSO CHE LA MORTE DI COSIMO DI LAURO SIA MOLTO TRISTE»

“Cosimo sembra provocare una forte reazione nelle persone e forse (le persone, ndr) sono a disagio per come si sentono per lui. Ma ho sempre pensato che Cosimo fosse un individuo molto depresso intrappolato in una vita che non voleva, e penso che la sua morte sia molto triste”, conclude.