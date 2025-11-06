Spedizione punitiva tra Napoli e Casoria, uomo picchiato selvaggiamente davanti al figlio:

PUBBLICITÀ

Sta facendo il giro dei social il video di un violento pestaggio ai danni di un uomo avvenuto nella zona del cosiddetto “Bronx”, tra Napoli e Casoria. Le immagini, condivise anche dal deputato Francesco Emilio Borrelli, mostrano due individui che, dopo aver avvicinato la vittima mentre parcheggiava l’auto, lo hanno aggredito alle spalle, scaraventandolo a terra e colpendolo con calci e pugni.

La scena, di una brutalità impressionante, si è consumata sotto gli occhi di un ragazzino, presumibilmente il figlio della vittima, che ha tentato disperatamente di fermare gli aggressori.

Secondo le prime ipotesi, si tratterebbe di una spedizione punitiva legata a tensioni tra famiglie della zona, dove da tempo — stando alle denunce dei residenti — un gruppo si imporrebbe con violenza nel quartiere.

Sulla vicenda indagano le forze dell’ordine, mentre il video continua a circolare online suscitando indignazione e richieste di intervento immediato.

