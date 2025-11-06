PUBBLICITÀ
HomeCronacaSpedizione punitiva tra Napoli e Casoria, uomo picchiato selvaggiamente davanti al figlio:
CronacaCronaca locale

Spedizione punitiva tra Napoli e Casoria, uomo picchiato selvaggiamente davanti al figlio:

Luciano Mottola
Di Luciano Mottola
Ultima modifica:
PUBBLICITÀ

Sta facendo il giro dei social il video di un violento pestaggio ai danni di un uomo avvenuto nella zona del cosiddetto “Bronx”, tra Napoli e Casoria. Le immagini, condivise anche dal deputato Francesco Emilio Borrelli, mostrano due individui che, dopo aver avvicinato la vittima mentre parcheggiava l’auto, lo hanno aggredito alle spalle, scaraventandolo a terra e colpendolo con calci e pugni.

La scena, di una brutalità impressionante, si è consumata sotto gli occhi di un ragazzino, presumibilmente il figlio della vittima, che ha tentato disperatamente di fermare gli aggressori.

PUBBLICITÀ

Secondo le prime ipotesi, si tratterebbe di una spedizione punitiva legata a tensioni tra famiglie della zona, dove da tempo — stando alle denunce dei residenti — un gruppo si imporrebbe con violenza nel quartiere.

Sulla vicenda indagano le forze dell’ordine, mentre il video continua a circolare online suscitando indignazione e richieste di intervento immediato.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO

PUBBLICITÀ
Luciano Mottola
Luciano Mottola

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati