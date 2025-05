Spunta la bandiera di Daniele Prisco nella festa Scudetto del Napoli

PUBBLICITÀ

Un’immagine ha sicuramente colpito l’attenzione delle tante persone che hanno a casa la sfilata del Napoli sul Lungomare Caracciolo. Una bandiera che sventola dal bus che sta accompagnando i giocatori con su scritto “Piccolo guerriero napoletano” in onore di Daniele Prisco. Si tratta del bambino di 13 anni scomparso qualche mese fa a causa di una leucemia.

Addio a Daniele Prisco, il piccolo tifoso azzurro adottato da calciatori e società

Si sono tenuti lo scorso gennaio nella parrocchia di San Giovanni Battista dei Fiorentini, in piazza degli artisti a Napoli, i funerali del piccolo Daniele Prisco, il tifoso del Napoli ricordato da squadra e società dopo la vittoria contro la Fiorentina. C’è stata anche una delegazione del Calcio Napoli. “Un piccolo grande campione di vita, sempre con il sorriso e l’amore per la sua squadra del cuore. Adesso tifi dal cielo, piccolo angelo ed il tuo entusiasmo ci accompagnerà per sempre. La tua luce brillerà nei nostri cuori”.

Conte per Daniele: “L’amore racchiuso in un sorriso”

Da mesi era molto vicino alla squadra, e Conte, per omaggiarlo, ha scelto una foto di quest’estate. Entrambi con il cappellino del Napoli, Daniele con un sorriso stampato in faccia davanti all’allenatore che da poco si era seduto sulla panchina della sua squadra del cuore. Nelle storie del suo profilo Instagram, Conte ha scritto così: “L’amore racchiuso in un sorriso. Ciao Daniele”.

Il ricordo di De Laurentiis

Anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis su X ha voluto ricordare Daniele: “Caro Daniele, ci hai regalato mesi di gioia stando vicino a noi. Nonostante la tua malattia hai trasmesso forza, coraggio e allegria. Ti dedichiamo la vittoria e sappiamo che da lassù continuerai a seguirci con l’amore che ci hai dimostrato. Resterai per sempre nei nostri cuori”.

