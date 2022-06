Stefano De Martino e Belen Rodriguez, il ballerino svela come va la storia e bacia un altro uomo

A distanza di mesi, tra paparazzate varie e conferme, questa settimana Stefano De Martino ha ufficializzato il suo ritorno con Belen Rodríguez. Il conduttore ha dichiarato che non vuole perdere troppo tempo ad analizzare gli strani percorsi della sua vita e, ancora, ha spiegato al Corriere della Sera che non si risposeranno.

Ieri sera Stefanone era tra gli ospiti del Maurizio Costanzo Show. Il marito della De Filippi gli ha chiesto come procede la storia con la Rodriguez: “Come va ? Direi benne, sì bene, bene. Come diceva una canzone, tutto il resto è vita. Con quale canzone ho fatto innamorare Belen? Oddio con tante in realtà, diciamo che abbiamo la nostra compilation, una canzone sola non basta“.

La confessione di Stefano De Martino

“Stiamo insieme è tutto vero. le persone si sono sempre interessate alla nostra storia e volevano capire come andava a finire. Secondo me per vedere se ci sarebbe stato un lieto fine. Le cose cambiano in dieci anni e la vita fa percorsi particolari. Personalmente ho smesso di analizzarli, così come faccio anche nel lavoro. Però no, non ci risposeremo, ci siamo già sposati, quello è il nostro matrimonio e direi che uno basta e avanza per due o tre vite, scherzi a parte, no, nessun nuovo matrimonio. Se il lavoro che faccio su di me mi ha aiutato nel rapporto con Belen? Ma sì, sicuramente. – ha dichiarato il presentatore al Corriere della Sera – I problemi che ho avuto tra i 20-25 anni li hanno tutti i ventenni”.

In studio erano presenti anche Pio e Amedeo, con quest’ultimo che improvvisamente bacia l’ex ballerino e sfida poi Belen: “Anch’io sono stato con lui”. Il pubblico ride ed applaude.