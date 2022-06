Balsamo ucciso ad Afragola, spunta il mistero della porta aperta

Raffaele Balsamo è stato ucciso nella tarda serata di ieri all’interno della sua abitazione in via Caracciolo ad Afragola. I carabinieri sono intervenuti sul posto su segnalazione al 112 per colpi d’arma da fuoco. Sul posto c’era già personale del 118 che hanno trovato la porta di ingresso era aperta. Il 38enne era agli arresti domiciliari per rapina ed era noto con il soprannome di ‘Formaggino’.

All’ingresso, sull’uscio della porta e riverso a terra, ritrovato il corpo senza vita di Balsamo. Sul cadavere riscontrati due fori d’entrata, uno al torace e uno al braccio destro. La salma è stata sequestrata e trasferita all’obitorio dell’ospedale San Giuliano di Giugliano per l’autopsia: resta disposizione dell’autorità giudiziaria. L’abitazione è stata sequestrata.

Indagini in corso dei portati avanti dai carabinieri della Stazione di Afragola e della Compagnia di Casoria che in questi minuti stanno ascoltando persone vicine alla vittima e stanno acquisendo le immagini delle telecamere presenti nella zona. Secondo le prime indiscrezioni Balsamo avrebbe aperto la porta al suo killer, probabilmente perché lo conosceva.