Stefano De Martino è in love? Sembra che la risposta sia “sì”: una nuova liaison che pare si stia ‘consumando’ all’ombra del Vesuvio, in gran segreto. A lanciare lo scoop è Chi magazine che riporta come l’ex marito di Belen stia conoscendo, lontano dai riflettori, una ragazza napoletana che non fa parte del mondo dei vip.

Stando a quanto riportato su Chi, i due sono stati avvistati assieme a cena nello scorso weekend, in un noto ristorante del capoluogo campano. De Martino non proferisce parola, né conferma né smentisce. Medesimo atteggiamento assunto nelle scorse settimane quando si è sussurrato di un flirt con Paola Di Benedetto, ex del cantante Federico Rossi. La vincitrice del Grande Fratello Vip 4 e il 31enne napoletano sono stati al centro del gossip estivo, ma ad oggi della presunta frequentazione non c’è alcuna traccia.

Stefano De Martino eroe, il ballerino ‘salva’ una conduttrice: «Mi ha preso in braccio e soccorso» [ARTICOLO 9 GIUGNO 2021]

Da ballerino ad eroe il passo è breve. Lo sa bene Stefano De Martino, che ha aiutato una collega in difficoltà, soccorrendola dopo un infortunio e portandola in braccia per ben quattro piani. Il ballerino è in forma fisicamente e ne ha dato prova anche in questa circostanza. La malcapitata è Andrea Delogu. La conduttrice e scrittrice ha raccontato su Instagram di essersi infortunata al piede e che l’ex marito di Belen Rodriguez l’avrebbe aiutata a tornare a casa.

«Non tutti gli eroi portano la maschera – ha scritto Andrea, condividendo uno scatto in cui mostra il piede infortunato -. Alcuni un six pack da urlo e la forza di portarti in spalla a piedi per quattro piani. Stefano, vai nella notte a proteggere altri innocenti». Disavventura condivisa anche nelle storie di Stefano De Martino.