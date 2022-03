Caduto da un balcone a Melito, Stefano non ce l’ha fatta: dolore e sgomento in città

Non ce l’ha fatta Stefano M., 20enne di Melito precipitato ieri dal balcone della proppria abitazione. Troppi gravi le ferite riportate. I fatti sono avvenuti ieri a Melito, in via Lisbona, presso le palazzine popolari della 219. Un giovane 20enne Stefano M. è precipitato dal balcone della sua abitazione, impattando contro il suolo e procurandosi ferite molto gravi. Immediata la richiesta di soccorsi e l’intervento dei sanitari del 118, che hanno trasportato il ragazzo all’ospedale di Giugliano in codice rosso. Sul posto dove si è consumata la tragedia sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi del caso. Ancora sconosciuta la dinamica dell’episodio.

In un primo momento sembrava si fosse salvato ma le sue condizioni si sono aggravate. E’ deceduto all’ospedale di Giugliano. Sgomento e lutto

Le altre notizie | Aggressione choc in una scuola a Melito, 13enne denuncia su TikTok: “Schiaffi e pugni senza motivo” [L’articolo del 21 marzo 2022]

Ha del vergognoso quanto accaduto a Melito, nella scuola Marino Guarano, dove una ragazzina è stata aggredita nel bagno della scuola. Stando al racconto della ‘vittima’, quest’ultima si era recata in bagno per lavare le mani, quando all’improvviso una ragazza le avrebbe dato prima uno schiaffo e poi un pugno dopo averla girata con forza. Poi, dopo l’aggressione, le ha detto “Scusa ma ho sbagliato persona“.

La giovane, impaurita, è rimasta per diversi minuti in bagno ed ha chiamato i suoi genitori. Poi, dopo essere passata in classe, è andata in presidenza per farsi medicare e tentare di riconoscere l’autrice della violenza. Nulla di fatto: in preda al panico, la studentessa ha riferito di non essere riuscita a guardare la ragazza che le ha rifilato uno schiaffo ed un pugno. La certezza, però, è che la giovane che l’ha aggredita non provenga dall’esterno e, dunque, si tratta di un’altra studentessa.