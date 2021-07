“Amichevole con l’Italia nel nome di Maradona”, arriva dall’Argentina la proposta che nel giro di poche ora ha già ricevuto il consenso di tutti i tifosi azzurri. Due nazioni in festa che ieri si sono ritrovate fianco a fianco nel celebrare i propri ragazzi, trionfanti all’Europeo e in Copa America. Come gli azzurri hanno battuto l’Inghilterra a Wembley, così l’Argentina ha sconfitto il Brasile al Maracanà. Entrambe, quindi, hanno vinto in casa dell’avversario. Ed e proprio per celebrare le due imprese che, il quotidiano Olè, lancia la proposta: “Un’amichevole in onore di Maradona”.

Olè: “Giochiamo la Supercoppa Maradona”

La suggestiva ipotesi si prende la prima pagina del quotidiano argentino. Una sfida affascinante che metterebbe in palio un trofeo ex novo intitolato al Pibe. Una Supercoppa Maradona che prenda di fatto il posto della Confederations Cup, che la FIFA ha deciso di abolire dopo l’ultima edizione del 2017. C’è da dire che purtroppo, nonostante i favori del tifo, sarebbe una partita difficile da organizzare a causa del calendario stracolomo che vede azzurri e albiceleste impegnati da qui fino ai mondiali 2022. Oltre alle qualificazioni mondiali infatti, l’Italia dovrà disputare anche la Final Four di Nations League nel prossimo mese di ottobre.