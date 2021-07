Un’altra giovane vita è stata spezzata a causa di incidente mortale avvenuto sulla Statale 268 del Vesuvio. Il centauro Salvatore Corrado è deceduto dopo l’impatto a Palma Campania. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 ma il 35enne di Sarno non ha avuto scampo.

Il ragazzo lavorava nel Circuito Internazionale Napoli, infatti ma, in segno di lutto, ha annunciato che resterà la chiusura odierna: “La proprietà, i collaboratori, i colleghi del Circuito Internazionale Napoli rivolgono un pensiero alla famiglia Corrado sentendosi realmente vicini a loro in questo triste momento. Requiem aeternam dona eis, riposa in pace Salvatore, Rest in peace Salvatore“.

Nella notte tra sabato e domenica Diego Piccolo perse la vita in un terribile incidente a Caivano. Il 33enne, originario di Marcianise, era alla guida della sua Smart quando alle ore 2 è avvenuto l’impatto frontale con una Alfa Mito. Sul posto oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Marcianise per estrarre i feriti dalle lamiere, sono giunti gli operatori sanitari del 118 e i carabinieri.

Il corpo di Diego è stato trasferito all’istituto di medicina legale dell’ospedale di Giugliano per l’accertamento medico-legale. A breve il 33enne ristoratore avrebbe lasciato la casa materna nella frazione maceratese di Caturano per sposarsi. Dopodiché si sarebbe dovuto trasferire con la compagna Assunta e la sua bimba. Tanti amici e parenti sono incredibili davanti alla terribile notizia. Coinvolte anche 3 ragazzine nell’incidente avvenuto nella notte sulla SS87.