PUBBLICITÀ

Rubano gioielli d’oro a Sorrento: arrestati marito, moglie e figlio. I carabinieri della Compagnia sorrentina hanno svolto le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, coadiuvati dai colleghi dell’Arma della Compagnia di Monza. I militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari per due uomini e una donna, uno dovrà anche indossare il braccialetto elettronico.

I tre sono ritenuti i responsabili del colpo messo a segno il 17 luglio dello sorso anno. Gli indagati sono padre, madre e figlio, residenti proprio a Monza. Nell’occasione, in concorso tra loro, si sarebbero impossessati di monili in oro e gioielli per un valore di circa 22mila euro.

PUBBLICITÀ

LA DENUNCIA DEL GIOIELLIERE

Le indagini partirono all’indomani della denuncia sporta dal titolare della gioielleria. La donna, stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, insieme al figlio, entrò nel negozio e dopo aver inizialmente interloquito con una dipendente visionando oggetti in argento, avrebbe poi espresso interesse per articoli di maggior valore, in particolare quelli in oro. A quel punto, la moglie del titolare le ha sottoposto alla visione dei monili in oro, racchiusi in una custodia di tessuto che era conservata nella cassaforte.

LA TECNICA DEL FURTO

Dopo aver formulato una serie di richieste, volte verosimilmente a “distrarre” la sua interlocutrice – cosa fatta anche dal figlio con un’altra collaboratrice dell’esercente – rimise la sua borsa sul bancone, al di sopra del panno contenente i gioielli e, nel trascinarla, si impossessò dell’intero contenuto.

Compiuto il gesto, e riferito che si sarebbe recata a prelevare del denaro per pagare, la donna se ne andò insieme al figlio. Usciti, i due raggiungevano il loro complice, marito dell’indagata e padre del giovane, in attesa in un’auto parcheggiata a pochi metri dalla gioielleria, allontanandosi dalla penisola sorrentina.