Tentano il furto di una moto ma cadono dallo scooter: arrestati due minorenni a Napoli

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Poggioreale erano impegnati nel servizio di controllo del territorio. Quando, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Gianturco per una segnalazione di una tentata rapina.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una persona la quale ha raccontato che, poco prima, mentre circolava a bordo della sua moto, era stata avvicinata da due uomini. Questi, a loro volta a bordo di uno scooter e coi volti coperti da passamontagna, con la minaccia di una pistola, le avevano intimato di consegnare il veicolo. Tuttavia, nel fare ciò i due avevano perso il controllo del mezzo cadendo a terra per poi darsi alla fuga a piedi verso la rampa d’accesso della SS162 dir.

Poco dopo, gli operatori, anche grazie al supporto di una pattuglia del Commissariato San Giovanni-Barra, hanno rintracciato i fuggitivi. I due percorrevano a piedi la SS162 dir all’altezza dell’uscita Centro Direzionale e li hanno bloccati.

Gli agenti hanno denunciato i due, napoletani di 17 e 16 anni, per tentata rapina e ricettazione. Infatti, il mezzo che avevano utilizzato per commettere il reato risultava rubato lo scorso 2 luglio. Infine, hanno riaffidato i minori ai genitori e restituito lo scooter al proprietario