Terribile incidente sull’A2 in Campania, 5 feriti estratti dalle lamiere: uno è grave

Terribile incidente ieri sera sull’autostrada del Mediterraneo A2 a San Mango in direzione nord dove, una Nissan Micra e una Fiat Punto si sono scontrate pesantemente. Ad avere la peggio sarebbe stata quest’ultima, ribaltatasi in seguito al sinistro. Come riportato da ‘Il Mattino’, 5 persone sono rimaste ferite tra cui una signora con la figlia, mentre un altro ferito, quello più grave, è stato trasportato all’ospedale Ruggi di Salerno.

Sul posto sono giunti gli operatori dell’Humanitas e gli agenti ella sottosezione della polizia stradale di Eboli che hanno bloccato la circolazione per effettuare i rilievi del caso, al fine di ricostruire la dinamica dell’incidente. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Eboli che hanno dovuto estrarre dagli abitacoli delle auto i feriti rimasti incastrati.

Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che a causare lo scontro sarebbe stato un sorpasso azzardato o una manovra errata.