Terrore a Napoli, rapina con spari in gioielleria: c’è un ferito

Assalto alla gioielleria Cafiero in via Scialoia, nella zona degli Orefici. I banditi sono entrati nel negozio attraverso le fogne, intorno alle 18 di ieri pomeriggio. C’è stata una sparatoria, vigilante ferito dalle schegge di vetro. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato e la sezione scientifica, oltre alle ambulanze del 118 che hanno prestato i primi soccorsi.

Insomma è stato un pomeriggio di paura quello vissuto ieri nella zona degli Orefici, dove intorno alle 18 si è verificato un assalto in piena regola alla gioielleria Cafiero in via Antonio Scialoia. A quanto pare i malviventi hanno fatto irruzione nel locale come “banda del buco”, cioè grazie alle fogne. Una volta entrati nel negozio uno dei componenti del personale deve aver reagito ed è rimasto ferito. Sul luogo del colpo si è rapidamente diretta la polizia e la scientifica, oltre che un mezzo del 118 che ha prestato i primi soccorsi al ferito. Non è al momento noto il valore di quanto sottratto all’esercizio commerciale, né se le forze dell’ordine sono già sulle tracce della banda, pare composta dal almeno tre persone. I componenti avrebbero fatto irruzione dalle fogne all’interno della gioielleria. Il caso ha voluto che, benché si fosse quasi all’orario di chiusura, all’interno del locale ci fossero ancora il titolare e la guardia giurata.

Il proprietario, al momento dell’irruzione, stava allestendo una vetrina. Mentre il vigilantes era all’esterno della bottega. I rapinatori, una volta entrati nel locale, avrebbero chiuso tutti all’esterno per cominciare a rubare tutta la mercanzia. Per spaventare i presenti, poi, avrebbero sparato verso l’esterno. Ma una scheggia avrebbe colpito al volo la guardia giurata, che è rimasta lievemente ferita. I rapinatori poi sono riusciti a scappare con la refurtiva per lo stesso buco dal quale erano entrati. Le forze dell’ordine sono sulle loro tracce. Non è escluso che possano essere utilizzate anche eventuali immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza che sono presenti in zona.