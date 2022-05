Prende l’auto di nascosto dai genitori, 17enne di Caserta muore in un incidente dopo lo scontro con un cinghiale

Auto si scontra con un cinghiale, muore un 17enne. È accaduto sulla Provinciale che collega Pietramelara e Baia e Latina, due piccoli comuni dell’alto Casertano. Il giovane era a bordo dell’auto con un amico, quando è sbucato improvvisamente l’animale. La brusca frenata non ha evitato l’impatto, con l’auto completamente distrutta dallo scontro. Sul posto i sanitari del 118 che hanno portato i giovani all’ospedale di Piedimonte Matese. Il 17enne è morto durante il viaggio verso il nosocomio; troppo gravi le ferite riportate. La vittima è Francesco D’Onofrio, un ragazzo di appena 17 anni di Baia e Latina. In ospedale c’è stato anche qualche momento di tensione coi familiari dopo che gli stessi avevano appreso la notizia del decesso. L’altro ragazzo è invece stato trasportato all’ospedale di Caserta con un femore rotto.

Esprime cordoglio e si stringe al dolore della famiglia il sindaco di Baia e Latina, Giuseppe Di Cerbo, l’amministrazione comunale e la cittadinanza tutta, per la morte del 17enne Francesco D’Onofrio deceduto la scorsa notte a seguito di un incidente stradale lungo la provinciale che collega Pietramelara e Baia e Latina. Il giovane era in auto con un amico, quando è sbucato improvvisamente un cinghiale. La brusca frenata non ha evitato l’impatto, l’auto è stata completamente distrutta dallo scontro. Stando a una prima ricostruzione dei carabinieri la macchina, di proprietà dei genitori e che il giovane avrebbe preso di nascosto in quanto non ancora patentato, si è scontrata con il cinghiale e Francesco ne ha perso il controllo: l’auto è finita prima in una cunetta, poi contro un muro, e infine si è ribaltata. “Stamattina la nostra comunità si è svegliata incredula, sopraffatta dalla più tragica delle notizie, la perdita di un nostro giovane concittadino, Francesco. Il sindaco, l’amministrazione comunale, il consiglio comunale e la cittadinanza intera esprimono profondo cordoglio e vicinanza ai familiari del giovane Francesco D’Onofrio, prematuramente strappato alla vita a soli 17 anni per un tragico incidente nella scorsa notte.

Secondo quanto accertato dai carabinieri intervenuti sul posto, il 17enne alla guida della Ford Fiesta dei genitori ha centrato un cinghiale sbucato improvvisamente sulla sede stradale – l’animale è morto – perdendo il controllo della vettura che è finita fuori strada contro un muro, probabilmente ad alta velocità. Il 17enne al volante è stato estratto dalle lamiere ma è morto poco dopo per le gravi ferite riportate, mentre l’amico, anch’egli estratto dall’abitacolo, è stato condotto in ospedale in gravi condizioni.