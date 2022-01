Tony Colombo a sorpresa su Instagram, la risposta che spiazza i fans: “Non farò più serenate”

Tony Colombo sorprende tutti i suoi fans. Il cantante neomelodico, dopo una breve pausa dai ‘social’, è tornato a mostrarsi col suo viso e non solo. Il marito di Tina, infatti, ha anche annunciato una novità sicuramente non di poco conto. In un box lasciato tra le storie del suo profilo social per le domande dei fan, appare una risposta ad un utente che ha catturato l’attenzione. Uno dei seguaci di Tony Colombo ha chiesto a quest’ultimo se fosse tornato, un giorno, a fare serenate. La risposta, a sorpresa, è stata negativa: «Purtroppo no, non le farò più – spiega il cantante – Anche se per me resterà un ricordo bellissimo. Le serenate per me sono state indimenticabili!», conclude.

Manca poco all’uscita del nuovo lavoro di Tony Colombo: «Abbiamo iniziato le prove per ‘2022’: sarà uno spettacolo pieno di emozioni»

Poco prima della notizia, però, il 35enne parla del suo nuovo progetto. “Ripartiamo con le storie, perché non riprendevano il nostro viso da un bel po’. Ma stiamo ritornando, iniziamo finalmente le prove con la band per il nuovo spettacolo ‘2022’. Sarà uno spettacolo pieno di emozioni, di canzoni e di tanti anni trascorsi insieme. Siamo felici di condividere con noi tutte le prove fino al giorno 1. Dal primo febbraio, infatti, saremo di nuovo disponibili per quanto riguarda le serata da vivere insieme”.