Tony Colombo e Tina Rispoli ancora in vacanza tra Ibiza e Formentera: “Ci siamo presi qualche giorno per noi”.

“Ci siamo presi qualche giorno per noi”, risponde così Tina Rispoli su Instagram a un fan che gli chiedeva se fosse in vacanza. Insieme a lei, a concedersi qualche giorno di relax tra Ibiza e Formentera, il marito Tony Colombo. I due hanno infatti deciso di staccare un po’ la spina dal lavoro, godendosi tra un bagno al mare e uno Spritz in piscina il sole iberico.

La coppia, che nelle ultime ore ha postato romantici video e foto insieme appare sempre più innamorata, ha smentito coi fatti qualche maligna voce che li vedeva in crisi. Per qualche giorno infatti, i due erano spariti dai social, alimentando l’idea di qualcuno secondo cui tra loro ci fosse aria di crisi. Idea prontamente smentita anche da Tina, che aveva tenuto a precisare che è sempre più felice con Tony.

Insomma, Tina Rispoli e Tony Colombo ricaricano le pile prima dei due concerti annunciati in Belgio per ottobre.

Tony Colombo e Tina Rispoli spariti dai social: “Seguiteci e capirete” [ARTICOLO 27 AGOSTO 2021]

“Perchè siamo spariti dai social? Seguiteci e capirete”. Così Tina Rispoli ha risposto ai fans su Instagram. Tony Colombo e Tina da qualche giorno hanno preso una pausa social, pochi gli aggiornamenti, poche le stories. Solo Tina ha pubblicato qualche video di ricette in cucina, ma niente post.

Cosa si nasconde dietro quest’assenza. Qualcuno ha malignato che la coppia fosse in crisi. Ipotesi totalmente smentita da Tina, che anzi ha tenuto a precisare che è sempre più felice con Tony. Ed allora qual è la sorpresa? Rumors parlano di una possibile gravidanza per Tina Rispoli. Indiscrezione non confermata ma che spiegherebbe l’assenza momentanea. Altri invece ipotizzano che i due si siano presi un po’ di pausa per annunciare novità dal punto di vista lavorativo.

Dal punto di vista lavorativo Tony Colombo ha annunciato due concerti in Belgio per ottobre.