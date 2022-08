Torino. Lezioni al figlio 15enne su come svaligiare gli appartamenti, 40enne in manette

Se esistesse un premio come padre dell’anno, di certo non andrebbe ad un 40enne di Grugliasco, nel Torinese. L’uomo, si legge su La Stampa, svaligiava le case mentre i proprietari erano in vacanza, facendosi accompagnare dal figlio 15enne al quale insegnava i “trucchi del mestiere”. Sfortunatamente per loro, le forze dell’ordine li hanno beccati dopo che si erano introdotti in un alloggio vuoto a Collegno. Il padre è stato arrestato, mentre il figlio denunciato.

Le vittime venivano individuate grazie ai social: il 40enne, infatti, monitorava i profili Facebook e Instagram per scovare le famiglie che andavano in vacanza ed agire quindi indisturbato. Poi spiegava al figlio come passare alla perlustrazione dal vivo per controllare che negli appartamenti scelti non ci fosse nessuno. Una volta vuta la certezza che l’appartamento fosse vacante, si entrava in azione. L’ultimo colpo, però, gli è risultato fatale. I vicini infatti, insospettiti dai rumori, hanno chiamato i carabanieri che, giunti sul posto, li hanno colti in flagrante.