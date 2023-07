Torna il ‘Mercante in fiera’, Pino Insegno: “Ainett Stephens è diventata grande, non sarà la Gatta Nera”

Queste le parole di Pino Insegno a Davide Maggio: “Il nostro pubblico è quello dei ragazzi dagli 8 anni ai 28. Il Mercante in Fiera è un gioco conosciuto, si gioca in famiglia da sempre e ha delle carte molto intelligenti che realizzò un disegnatore. Lasceremo il Lattante ma magari ci saranno anche nuove carte come l’Influencer e il Rapper. Ovviamente ci sarà anche la Gatta Nera, la stiamo cercando. Ainett Stephens è diventata un po’ più grande, sono passati tanti anni, resta indimenticata icona di quel programma. Lei non ci sarà. Ci sarà un altro tipo di scelta. Bisogna sempre cercare di cambiare un minimo le cose perché sono passati 15 anni”.

Ainett Stephens, che oggi ha 41 anni, ha risposto ad alcune domande sulle sue storie Instagram e la maggior parte delle persone le chiedevano cosa ne pensasse delle dichiarazionoi di Pino Insegno: “Non sapevo nulla del ritorno del programma, me l’hanno detto i miei amici. Qualora dovesse esserci una Gatta Nera nel programma le faccio un grandissimo in bocca al lupo. Rimarrò per sempre legata a quel personaggio”.