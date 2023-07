In fiamme l’azienda la ‘La Torrente’ a Sant’Antoni Abate, maxi rogo nello stabilimento conserviero di pomodori

Agli inizi degli anni ’90 La Torrente diventa un grande stabilimento, su un territorio di 10.000 metri quadrati, in aggiunta nasce un secondo stabilimento in Sant’Antonio Abate, adibito a deposito per immagazzinare l’enorme quantità di 70.000 quintali di pomodori lavorati, imbottigliati o inscatolati, la distribuzione raggiunge oramai tutto il Sud Italia, grazie anche al parco automezzi che in questi anni si va formando per far fronte alla continua richiesta in costante aumento.