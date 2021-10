Tragedia alla linea 1 della metro di Napoli, passeggero investito da un treno

Investita una persona dal treno della metro Linea 1 all’altezza del Vomero. La circolazione dalle 16 è ferma su tutta la linea.

Metro’ Napoli: Ministero rinvia risposta su nuovi treni

E’ stata interlocutoria la riunione al Ministero dei Trasporti sulla immissione in servizio dei nuovi treni della linea 1 della Metropolitana di Napoli e adesso l’ immissione in servizio del primo dei cinque nuovi treni, consegnato a marzo 2020 dalla CAF di Bilbao, rischia di slittare al 2022.

Ai funzionari della Divisione 5 (Sistemi di trasporto rapido di massa) i tecnici dell’ ANM hanno illustrato le modifiche apportate dopo l’ incendio avvenuto il 13 luglio durante il collaudo del primo treno.

“Adesso attendiamo una risposta scritta dal Ministero – dice il direttore di esercizio della linea 1 Vincenzo Orazzo – non escludo che possa essere richiesta una integrazione”. A questo punto, che tempi dobbiamo attenderci per vedere il primo treno in servizio ? “Noi siamo abbastanza pronti, se ci dicono che la documentazione presentata è sufficiente, possiamo cominciare nel giro di qualche giorno il pre-esercizio, che dura un mese”.

Quindi siamo a dicembre ? “Diciamo che potremmo arrivare, se va benissimo, al 10-15 dicembre. Altrimenti arriviamo all’ anno prossimo”. (ANSA).