Tragico incidente a Napoli, 55enne muore nello schianto contro la cisterna

Tragico incidente nella notte a Napoli, dove un uomo di 55 anni ha perso la vita in un violento scontro tra la sua auto e una cisterna. Il dramma si è consumato poco dopo la mezzanotte, tra venerdì e sabato, lungo via Argine. Lo riporta Il Mattino. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Centrale operativa territoriale, che hanno effettuato i primi rilievi e messo in sicurezza l’area. Le indagini sull’accaduto sono state affidate alla Sezione Infortunistica Stradale, diretta da Vincenzo Cirillo, sotto il coordinamento generale del comandante Ciro Esposito.

Secondo una prima ricostruzione, l’automobile avrebbe improvvisamente perso il controllo, andando a impattare contro una cisterna parcheggiata ai margini della carreggiata. L’urto si è rivelato fatale per il conducente. La dinamica esatta dell’incidente resta ora al vaglio degli investigatori, che stanno accertando eventuali responsabilità e le cause che hanno portato allo schianto.

