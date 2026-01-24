PUBBLICITÀ
HomeCronacaTragico incidente a Napoli, 55enne muore nello schianto contro la cisterna
CronacaCronaca locale

Tragico incidente a Napoli, 55enne muore nello schianto contro la cisterna

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Tragico incidente a Napoli, 55enne muore nello schianto contro la cisterna
Tragico incidente a Napoli, 55enne muore nello schianto contro la cisterna
PUBBLICITÀ

Tragico incidente nella notte a Napoli, dove un uomo di 55 anni ha perso la vita in un violento scontro tra la sua auto e una cisterna. Il dramma si è consumato poco dopo la mezzanotte, tra venerdì e sabato, lungo via Argine. Lo riporta Il Mattino. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Centrale operativa territoriale, che hanno effettuato i primi rilievi e messo in sicurezza l’area. Le indagini sull’accaduto sono state affidate alla Sezione Infortunistica Stradale, diretta da Vincenzo Cirillo, sotto il coordinamento generale del comandante Ciro Esposito.

Secondo una prima ricostruzione, l’automobile avrebbe improvvisamente perso il controllo, andando a impattare contro una cisterna parcheggiata ai margini della carreggiata. L’urto si è rivelato fatale per il conducente. La dinamica esatta dell’incidente resta ora al vaglio degli investigatori, che stanno accertando eventuali responsabilità e le cause che hanno portato allo schianto.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati