Una terribile incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 2 maggio, in località Pugliano a Teano, in provincia di Caserta. Un uomo di 37 anni, rumeno P.A. è deceduto dopo essere stato schiacciato dal trattore che stava guidando.

Erano da poco passate le ore 18 in via Termine, quando per cause in corso di accertamento il trattore si è ribaltato, schiacciando l’uomo, papà di un figlio piccolo. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e dei vigili del fuoco del locale distaccamento, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I pompieri hanno estratto l’uomo senza vita dalle lamiere. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione e l’ispettorato del lavoro per gli accertamenti sulle cause dell’incidente. I primi a intervenire sono stati alcuni conoscenti della vittima che hanno lanciato l’allarme, sperando di salvarlo. Purtroppo ciò non è bastato ad evitare la tragedia. Il 37enne lascia moglie e un figlio.