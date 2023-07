Tragico schianto in provincia di Napoli, centauro finisce in ospedale: è grave

PUBBLICITÀ

Ancora un terribile incidente nel fine settimana in provincia di Napoli. Questa notte una Fiat Panda e un Honda SH si sono scontrati in Via John Fitzgerald Kennedy a Grumo Nevano. Il conducente dell’auto, un 20enne del posto, è stato portato in ospedale a Frattamaggiore ma non è in pericolo di vita. Il centauro, 26 anni, è in pericolo di vita, in prognosi riservata nel pronto soccorso dell’ospedale di Pozzuoli. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Caivano indagano per chiarire dinamica.