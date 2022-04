Trasferta amara per il Giugliano, sconfitta sul campo del fanalino di coda Latte Dolce

Sassari Latte Dolce: Carboni, Fusco (62’ Piredda – 97’Salaris), Cabeccia, Medico, Pireddu, Saba, Piga (88’ Cassini), Gianni Cannas, Marcangeli (74’Mudadu), Bartulovic (’93 Nurru). A Disposizione: Carta, Di Marco, Bilea, Vidil. Allenatore: Giorico

Giugliano: Baietti, Ceparano (57’ Gomez), Poziello C., De Rosa, Cerone (70’ Ferrari), Rizzo, Gladestony, Caiazzo (46’ Boccia), Gentile (75’ Zanon), Biasiol, Scaringella (65’ Kyeremateng). A Disposizione: Costanzo, Abonckelet, Poziello R., Mazzei. Allenatore: Ferraro

Arbitro: Carenzuola di Legnano

Marcatori: 21’ Cannas (L.D.), 62’ Gladestony (G), 83’ Saba (L.D.)

Espulso: 53’ Rizzo (G) per fallo di reazione.

Ammoniti: Biasiol (G); Caiazzo (G); Marcangeli (LD); Cerone (G); Gentile (G); Saba (LD).

Recupero: 1’ pt, 5’ st.

Sassari – Continua il mal di trasferta del Giugliano che cade anche in casa del Latte Dolce, ultima della classe. Una sconfitta che deve però far riflettere la capolista che lontano dal “De Cristofaro” non riesce più a far punti. Bisogna stringere i denti e tenere stretti i 6 punti di vantaggio sulla Torres quando mancano solo 5 gare al termine del campionato.

La gara si apre con la compagine gialloblu protesa in avanti, ma l’undici sassarese però si difende con ordine. Al 9′ un tiro sbilenco di Rizzo è facile preda di Carboni. Al quarto d’ora i padroni di casa rispondono con Bartulovic, ma il tiro dell’attaccante viene allontanato dalla difesa avversaria. La gara va avanti senza sussulti. Al 21’ però in un’azione confusionaria il Latte Dolce passa in vantaggio. E’ Cannas a trovare il varco giusto e battere da pochi passi Baietti. La reazione della compagine napoletana arriva solo al 42’ quando Cerone colpisce il palo esterno.

L’approccio della ripresa è arrembante da parte dei tigrotti che vanno a caccia del pareggio. Al 50′ ci prova Cerone, ma il tiro del trequartista gialloblu non trova la porta ed esce alto sulla traversa. Tre minuti dopo, nel momento di maggior pressing, il Giugliano rimane in dieci. L’attaccante Rizzo si becca il cartellino rosso per un fallo di reazione su Cabeccia. Nonostante l’inferiorità numerica i gialloblu continuano a premere e al 62’ pervengono al pareggio con Gladestony che sfrutta il suggerimento di Cerone e infila il portiere avversario per l’1-1. Al 67′ una punizione battuta da Saba è facile preda di Baietti. Passano due minuti e Biasiol, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ha una buona opportunità per raddoppiare ma il colpo di testa del difensore non è preciso e il pallone termina in fallo laterale. Quando sembrava che la gara si stesse mettendo sul binario giusto per la capolista ecco che arriva il colpo del ko. All’83’ Saba, lasciato inopinatamente solo dai difensori gialloblu, in mezza girata, riporta di nuovo in vantaggio la sua squadra. All’ultimo giro di lancetta, dopo i 5’ di recupero concessi dall’arbitro, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, c’è un colpo di testa di Ferrari ma il portiere Carboni compie un autentico miracolo salvando di fatto il risultato. Subito dopo arriva il triplice fischio che condanna il Giugliano alla quarta sconfitta consecutiva in trasferta.

L’intervista

Al termine della gara il tecnico Ferraro spiega così l’ennesima battuta d’arresto in trasferta: “Le partite non si vincono mai sulla carta, il Latte Dolce oggi ha fatto una gara importante. Noi abbiamo giocato il peggior primo tempo della stagione. Ci abbiamo provato nella ripresa ma non ci siamo riusciti. Troppo poco per noi. Stiamo accusando nelle ultime gare, soprattutto in trasferta, un blackout mentale. Fuori casa non siamo il vero Giugliano, mi assumo la responsabilità. Chiedo scusa ai nostri tifosi e alla città di Giugliano. Meritavano un risultato diverso dopo una trasferta del genere. E’ vero, abbiamo una classifica importante ma di fronte a una dimostrazione d’affetto così grande non possiamo giocare una gara così. Dispiace, ci rimetteremo sulla strada giusta e raggiungeremo il nostro obiettivo. Davanti a noi non c’è nessuno, il destino è nelle nostre mani”.