PUBBLICITÀ
HomeCronacaTrasferta da Caivano a Marcianise per rapinare i Rolex in gioielleria
CronacaCronaca locale

Trasferta da Caivano a Marcianise per rapinare i Rolex in gioielleria

Alessandro Caracciolo
Di Alessandro Caracciolo
Trasferta da Caivano a Marcianise per rubare i Rolex in gioielleria
Trasferta da Caivano a Marcianise per rubare i Rolex in gioielleria
PUBBLICITÀ

Nicola Pota, Giuseppe Vitale e Roberto Dell’Annunziata sono accusati di aver rapinato una coppia di gioiellieri a Marcianise. La banda mascherata è entrata in azione nell’aprile del 2024 minacciando le vittime con un fucile e una pistola. Oltre agli orologi di lusso, i banditi hanno rubato 500 grammi d’oro e 2 IPhone: complessivamente il bottino si è attestato sui 63mila euro.

Fondamentale per i carabinieri è stata l’analisi delle immagini della videosorveglianza, pubblica e privata, grazia alla quale hanno identificato le auto e gli indagati. Inoltre ci sono le parole dei coniugi rapinati: “Imbracciavano una pistola e un fucile ed erano travisati con delle maschere di pelle“. Pota è partito da Marcianise mentre Vitale e Dell’Annunziata sono arrivati dal Parco Verde di Caivano. 

PUBBLICITÀ

Il blitz tra Napoli e Caserta

Tra il Parco Verde, Secondigliano, Arzano, Aversa, Orta di Atella e Fondi, i Militari della Compagnia Carabinieri di Marcianise, il 2 ottobre, hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari, 3 in carcere e 2 arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di 5 indagati.

Il provvedimento cautelare costituisce il culmine di un’articolata attività,
coordinata dalla Procura e condotta dalla Sezione Operativa della Compagnia di Marcianise. L’indagine è partita proprio dopo la rapina consumata in pieno giorno nella nota gioielleria. Ricostruito inoltre il modus operandi utilizzato dagli indagati.

Sgominata la banda mascherata: 5 arresti tra Napoli e Caserta

 

 

PUBBLICITÀ
Alessandro Caracciolo
Alessandro Caracciolo
Redattore del giornale online Internapoli.it. Iscritto all’albo dei giornalisti pubblicisti dal 2013.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati