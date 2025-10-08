Trasferta da Caivano a Marcianise per rapinare i Rolex in gioielleria

PUBBLICITÀ

Nicola Pota, Giuseppe Vitale e Roberto Dell’Annunziata sono accusati di aver rapinato una coppia di gioiellieri a Marcianise. La banda mascherata è entrata in azione nell’aprile del 2024 minacciando le vittime con un fucile e una pistola. Oltre agli orologi di lusso, i banditi hanno rubato 500 grammi d’oro e 2 IPhone: complessivamente il bottino si è attestato sui 63mila euro.

Fondamentale per i carabinieri è stata l’analisi delle immagini della videosorveglianza, pubblica e privata, grazia alla quale hanno identificato le auto e gli indagati. Inoltre ci sono le parole dei coniugi rapinati: “Imbracciavano una pistola e un fucile ed erano travisati con delle maschere di pelle“. Pota è partito da Marcianise mentre Vitale e Dell’Annunziata sono arrivati dal Parco Verde di Caivano.

PUBBLICITÀ

Il blitz tra Napoli e Caserta

Tra il Parco Verde, Secondigliano, Arzano, Aversa, Orta di Atella e Fondi, i Militari della Compagnia Carabinieri di Marcianise, il 2 ottobre, hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari, 3 in carcere e 2 arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di 5 indagati.

Il provvedimento cautelare costituisce il culmine di un’articolata attività,

coordinata dalla Procura e condotta dalla Sezione Operativa della Compagnia di Marcianise. L’indagine è partita proprio dopo la rapina consumata in pieno giorno nella nota gioielleria. Ricostruito inoltre il modus operandi utilizzato dagli indagati.