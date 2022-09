Trasportava 33 kg di cocaina in auto, arrestato giovane corriere. Un 28enne originario di Reggio Calabria è stato beccato a nascondere 30 panetti di droga che immessi sul mercato avrebbero fruttato oltre 2 milioni di euro. Il giovane viaggiava nei pressi dello svincolo autostradale di Buonfornello in direzione Palermo l’uomo fermato dai finanzieri, che, nella propria automobile, celava 33 chili di cocaina. Il giovane, 28 anni e originario di Reggio Calabria, nascondeva 30 panetti di droga che avrebbero fruttato ricavi per oltre 2,5 milioni di euro, è stato quindi arrestato e portato nel carcere Pagliarelli di Palermo.