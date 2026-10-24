Travolto prima dallo scooter poi dal furgoncino, 58enne muore sul ponte alla Sanità

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Tragedia sul Ponte della Sanità “Maddalena Cerasuolo”. In mattinata un uomo srilankese, di 58 anni, stava attraversando la strada quando è stato prima investito da un scooter.

Alcuni passanti, secondo le testimonianze, stavano avvicinandosi per soccorrerlo ma l’uomo è stato ulteriormente investito da un furgoncino. Nessuno dei veicoli si è fermato, secondo quanto riferito dai presenti. L’uomo è deceduto.

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Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è giunto sul posto il medico legale per l’ispezione cadaverica preliminare. La salma è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i successivi accertamenti autoptici.

Gli uomini dell’Infortunistica Stradale stanno attualmente vagliando ed acquisendo le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona e ascoltando alcuni testimoni per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e identificare tempestivamente i veicoli e i conducenti pirata coinvolti nel sinistro.