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Travolto prima dallo scooter poi dal furgoncino, 58enne muore sul ponte alla Sanità

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Travolto prima dallo scooter poi dal furgoncino, 40enne muore sul ponte alla Sanità
Travolto prima dallo scooter poi dal furgoncino, 40enne muore sul ponte alla Sanità
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Tragedia sul Ponte della Sanità “Maddalena Cerasuolo”. In mattinata un uomo srilankese, di 58 anni, stava attraversando la strada quando è stato prima investito da un scooter.

Alcuni passanti, secondo le testimonianze, stavano avvicinandosi per soccorrerlo ma l’uomo è stato ulteriormente investito da un furgoncino. Nessuno dei veicoli si è fermato, secondo quanto riferito dai presenti. L’uomo è deceduto.

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Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è giunto sul posto il medico legale per l’ispezione cadaverica preliminare. La salma è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i successivi accertamenti autoptici.

Gli uomini dell’Infortunistica Stradale stanno attualmente vagliando ed acquisendo le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona e ascoltando alcuni testimoni per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e identificare tempestivamente i veicoli e i conducenti pirata coinvolti nel sinistro.

Tragedia nel carcere di Poggioreale, morto un detenuto 54enne

 

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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