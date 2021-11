Trema ancora la terra a Pozzuoli, le scosse avvertite dai residenti

Nuovo sciame sismico nella serata di ieri a Pozzuoli. Erano circa le 23 quando i cittadini hanno segnalato sui social di aver sentito sui social “una scossa bella forte”. Il sisma di maggiore magnitudo 1.2, è stato registrato dai sismografi nell’area della Solfatara.

Come riportato da Pozzuoli21, tre scosse di terremoto sono state avvertite nell’arco di un quarto d’ora con epicentro tra la Solfatara ed il cratere degli Astroni.

Il post del sindaco Figliolia dopo le scosse degli ultimi giorni

“Vorrei fare chiarezza su alcune questioni che riguardano l’attività bradisismica, la gestione della comunicazione degli eventi e su come i cittadini possono collaborare. Durante il mese di ottobre scorso c’è stata una modesta ripresa dell’attività bradisismica e in particolare il giorno 21 è stato rilevato uno sciame sismico. Secondo quanto dicono gli esperti e lo stesso nostro comitato tecnico-scientifico, tale ripresa, seguita ad un rallentamento del fenomeno avvenuto tra giugno e settembre, rientra in fluttuazioni già osservate nel recente passato e che sappiamo essere sempre e comunque accompagnate dal possibile verificarsi di locali eventi sismici singoli o in sciame. A questo proposito ribadisco alla cittadinanza che, in ottemperanza alle procedure vigenti, l’Osservatorio Vesuviano ci comunica le caratteristiche di eventi sismici solo quando la loro energia risulta uguale o superiore alla magnitudo M=1,5. L’Osservatorio fornisce prima una nota preliminare entro pochi minuti e successivamente un comunicato definitivo. Al ricevimento di tale informazione, entro circa 60 minuti, provvediamo a rilanciare attraverso il nostro ufficio stampa e sulla mia pagina facebook l’avviso alla popolazione nel quale vengono inserite le informazioni scientifiche e di impatto sul territorio dell’evento unite ad eventuali indicazioni operative. Mi preme inoltre ricordare che, in caso di evento di qualsiasi scala, ovvero anche al di sotto della soglia di M=1,5, al fine di garantire sempre e comunque e con la massima prontezza la migliore assistenza e supporto alla cittadinanza, abbiamo istituito dall’inizio di giugno 2021, presso il comando della Polizia Locale e l’ufficio di Protezione Civile di Monteruscello, un duplice presidio notturno attivo dalle 23:00 alle 8:00. Al ricevimento di eventuali segnalazioni, Polizia Municipale e volontari sono pronti ad attivarsi H24 sul territorio per eseguire controlli, verifiche e quant’altro si renda necessario. Poiché è opportuno e necessario che tali azioni siano attivate nel più breve tempo possibile e quindi anche in anticipo al ricevimento delle informazioni dall’Osservatorio rilancio l’invito alla cittadinanza a collaborare nel segnalare, con sollecitudine, quanto percepito al comando di Polizia Locale o all’Ufficio di Protezione Civile del Comune di Pozzuoli (ore diurne) e ai due presidi notturni utilizzando i seguenti numeri di telefono: 08118894400 (Protezione civile); 0818551891-0818551892 (Polizia municipale)”.