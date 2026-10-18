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Trema la terra all’alba, scossa magnitudo 2.5 ai Campi Flegrei

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
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Trema la terra all'alba, scossa magnitudo 2.5 ai Campi Flegrei
Trema la terra all'alba, scossa magnitudo 2.5 ai Campi Flegrei
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Una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 è stata registrata questa mattina, domenica 18 ottobre, ai Campi Flegrei. Il sisma si è verificato alle 5:24, con epicentro nella zona di via Pisciarelli e a una profondità di circa 1,8 chilometri, secondo i dati comunicati dall’Osservatorio Vesuviano.

L’evento sismico potrebbe essere stato accompagnato da un boato, avvertito dai residenti nelle aree vicine all’epicentro. La scossa si inserisce nel contesto dell’attività bradisismica che caratterizza l’area flegrea, interessata da fenomeni di sollevamento e abbassamento del suolo e da una frequente attività sismica.

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Gianluca Spina
Gianluca Spina

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