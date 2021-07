Sono stati derubati mentre erano in vacanza a Bacoli. Spiacevole sorpresa per due turisti svizzeri che hanno subìto il furto di bagagli e oggetti lasciati nel proprio camioncino in sosta a Miseno. Il raid è stato perpetrato l’altro ieri. E il sindaco Josi Gerardo Della Ragione non ha perso tempo, manifestando la più totale e sincera solidarietà del popolo bacolese: ”

“Ho chiamato i due turisti svizzeri che, nei giorni scorsi, mentre visitavano la nostra città, hanno subito il furto di bagagli e oggetti lasciati nel proprio veicolo. Per manifestargli la più totale e sincera solidarietà del popolo bacolese. Ho offerto loro la possibilità di poter trascorrere altro tempo a Bacoli, accompagnandoli nella visita delle innumerevoli meraviglie del nostro territorio. Per vivere iniziative ed eventi culturali. Un modo per ripagarli, in parte, del danno subito. Hanno accettato.

E ne sono davvero molto felice. Gli ho inoltre assicurato che, in sinergia con le forze dell’ordine, ed attraverso il sistema di videosorveglianza comunale, faremo di tutto per assicurare alle patrie galere i responsabili di un gesto così vile. Bacoli è terra che accoglie. Oggi. Per sempre. Stiamo facendo tanto per voltare pagina, verso un turismo di qualità. Dobbiamo fare ancora di più. Un passo alla volta”.