Ucraina e Russia pronte a negoziare, l’incontro domani mattina in Bielorussia

Ucraina e Russia sono pronte a negoziare. Il Cremlino ha fatto sapere che una delegazione di Kiev è diretta a Gomel, in Bielorussia, per sedersi al tavolo dei negoziati. La svolta ci sarebbe stata dopo una telefonata tra il presidente bielorusso Lukashenko e l’ucraino Zelensky. Intanto Putin ha ancora una volta stigmatizzato le sanzioni dell’Occidente contro la Russia e ordinato l’allerta del sistema difensivo nucleare.

I colloqui tra le delegazioni russa e ucraina si svolgeranno domani mattina. Lo ha detto il vice ministro dell’Interno ucraino Evgeny Yenin, secondo quanto riporta Cnn.

Niente resa

Il ministro ucraino degli Esteri ha confermato che non ci saranno trattative per la pace, «ma niente resa». «Non c’è niente di male nel parlare e se il risultato è la pace sarà la benvenuta. Ma non ci arrenderemo, non capitoleremo, non cederemo neanche un centimetro del nostro territorio. Non è questo l’obiettivo della nostra lotta». Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba.

La zona dei negoziati di pace

«I negoziati tra Russia e Ucraina si terranno nella regione di Gomel». Lo conferma il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, all’agenzia russa Interfax. Gomel è la seconda città più popolosa della Bielorussia, a 274 chilometri da Kiev e 310 da Minsk, capitale della Bielorussia. L’Ucraina tiene però a sottolineare che le trattative si terranno a cavallo del confine e non in pieno territorio della Bielorussia, alleata di ferro della Russia. Gomel, città storica per le comunità ebraiche d’Europa, fu tra le città più colpite dalla nube radioattiva causata dal disastro di Chernobyl.