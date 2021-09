Stava mangiando un pezzo di pizza, quando all’improvviso un boccone gli è andato di traverso, soffocandolo. Inutili i soccorsi. E’ accaduto a Jesi, in provincia di Ancona, e la vittima è un uomo di 70 anni. Secondo quanto riferito dalla stampa locale, l’anziano – a metà mattina – si è recato in un panificio del centro città, ordinando – appunto – un pezzo di pizza da mangiare sul posto. All’improvviso, però, i presenti lo hanno visto soffocare e poi accasciarsi a terra. Immediato l’allarme. Sono così intervenuti gli operatori della Croce Verde di Jesi, che hanno cercato di rimuovere il boccone che impediva all’uomo di respirare, praticando all’anziano anche il massaggio cardiaco. Ma, come detto, le manovre di rianimazione sono purtroppo risultate vane e l’uomo è deceduto.

