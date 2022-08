Un Posto al Sole, fan col fiato sospeso per il destino di Viola e Susanna: boom di ascolti

Un posto al sole ha lasciato i fan col fiato sospeso: tra sarà a morire tra Susanna e Viola, dopo la sparatoria avvenuta nell’ultima puntata prima delle vacanze estive, lo scorso 12 agosto. Susanna Picardi, interpretata magistralmente da Agnese Lorenzini, e Viola Bruni, che ha il volto della bravissima Ilenia Lazzarin, sono state raggiunte da tre colpi da arma da fuoco. A sparare è stato il camorrista Lello Valsano. Nella puntata di lunedì 29 agosto, le due donne sono state ricoverate urgentemente in ospedale in seguito alle ferite riportate: le condizioni di entrambe sembrano gravissime sin da subito. Ma chi muore tra Susanna e Viola?

Secondo insistenti indiscrezioni, non ancora confermate, pare che a morire sarà proprio la povera Susanna, mentre per Viola Bruni si apriranno nuove prospettive e nuove accattivanti trame: pare, infatti, che – in seguito alla sparatoria – il suo matrimonio con Nicotera andrà in frantumi. La crisi, a quel punto, sembrerà irreversibile: matrimonio finito? La risposta sembra essere affermativa.

L’episodio di Un Posto al Sole di ieri, anche per queste circostanze, è risultato essere uno dei più seguiti all’esordio, migliorando il record della stagione scorsa. A guardare l’episodio: 1.357.000 spettatori netti per il 7.6% di share. Un anno fa, il 23 agosto 2021, erano in 1.109.000 per il 5.8% di share.

La dedica a Carmen Scivittaro

La puntata di ieri si è aperta con una dedica a Carmen Scivittaro, l’indimenticabile Teresa Diacono che per oltre vent’anni è andata in onda coprendo un lungo arco narrativo della soap opera di Rai3: dalla puntata 420 alla puntata 5007. L’attrice, prima ancora di approdare nel cast della soap, aveva lavorato tanto soprattutto a teatro, con i migliori della tradizione: “La gatta Cenerentola” di Roberto De Simone e “Ceneri di Beckett” di Lello Serao, tra queste.