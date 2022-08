Una capra col pannolino sul traghetto per Ischia, la padrona: “Siamo inseparabili”

Una capra, con tanto di guinzaglio e pannolino, è stata immortalata sul traghetto per Ischia. Pissy, questo il nome dell’animale, era in partenza per le vacanze insieme alla sua padrona Rosaria. Le immagini hanno fatto il giro del web diventando subito virali.

I due sono inseparabili dal giorno in cui Rosaria l’ha salvata dal macello a pochi giorni da Pasqua. La capra oggi ha 2 anni e mezzo e la donna l’ha porta sempre con sè. Anche a Ischia, appunto. Il video, con la notizia diffusa anche da diversi giornali isolani, è stato fatto circolare dalla pagina Ischitan Post.

La padrona: “L’ho salvata dal macello”

“Ce l’ho da due anni e mezzo – ha spiegato Rosaria in un’intervista a Ischitan Post – Non avevo nessuna intenzione di crescere una capretta, anche se sono una animalista. Ho un maneggio, con altri animali. Anni fa ho deciso di salvarla dal macello. Oggi vive con me a casa, viene sempre in vacanza con me in albergo e tutti i miei spostamenti li programmo in base alle sue esigenze”.

“Si è adattato alla vita domestica – ha aggiunto la donna – si comporta come un cagnolino e si relaziona all’essere umano come farebbe un qualsiasi animale domestico, con affetto, comprensione, adattamento alla vita domestica e siamo felici. Spero che questa storia possa essere d’esempio per adottare una capretta o altri animali e salvarli dalla morte”.