Botte nella notte di Ferragosto ad Ischia, scoperto il motivo della lite

La notte di Ferragosto c’è stata una rissa tra giovani ad Ischia. Secondo i carabinieri l’aggressione non ha sfondo razziale. Dalle immagini di videosorveglianza è emerso che il ragazzo di colore, visibilmente ubriaco, ha addirittura iniziato la lite, colpendo con un pugno, senza apparente motivo, un altro ragazzo in strada. Le persone che erano con la vittima hanno difeso l’amico e aggredito il ragazzo di colore. Non ci sono feriti, né denunce.

I CONTROLLI DEI GIORNI PRECEDENTI

Ancora controlli dei carabinieri sull’isola di Ischia. I militari della compagnia locale, insieme a quelli del nucleo cinofili di Sarno e del Nucleo Elicotteri di Pontecagnano hanno identificato 123 persone e ispezionato 43 veicoli.

Sei le persone denunciate per aver convertito abusivamente i propri appartamenti in residenze per turisti. 2 i giovani trovati in strada con un coltello: un 15enne e un 22enne, entrambi napoletani.

Giovanissimi anche i ragazzi sorpresi davanti ad un bar a puntare 100 euro nel gioco d’azzardo “7 e mezzo”. Per i due minori – 16 e 17 anni – una denuncia penale.

Guida in stato d’ebbrezza il reato contestato a 2 persone, fermate durante un posto di controllo con un tasso alcolemico superiore al previsto. E ancora 5 le persone segnalate alla prefettura per uso di droga.