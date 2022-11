“Uova fresche contaminate, rischio salmonella”. Il ministro della Salute le fa ritirare dal mercato

Verificato un rischio di contaminazione alimentare, il Ministero della Salute ha pubblicato, nella zona del suo portale addetta alla diffusione delle notizie, un avviso di sicurezza secondo il quale si informano e si mettono in allerta operatori gastronomici e clienti di una contaminazione microbiologica da Salmonella nelle uova fresche.

Le indagini e la scoperta delle uova contaminate

Il 27/10/2022 ASUR Area Vasta 2, uno dei vari distretti sanitari, ha condotto delle indagini al fine di convalidare il carattere genuino degli alimenti presi in considerazione. Durante gli esperimenti, però, si è evinta la positività di alcuni lotti di uova fresche con marchio ‘Pazzaglia’ alla Salmonella enteritidis. I dati necessari che hanno conseguito questa affermazione derivano dagli esami di campionamento pervenuti sulle feci delle galline ovaiole. Il risultato che ne è conseguito ha comprovato un’alterazione microbiologica che si è poi estesa ai beni prodotti.

Ecco come riconoscere i prodotti alterati

Il Ministero della Salute ha divulgato i dati necessari al riconoscimento dei prodotti compromessi. Il prodotto in questione si presenta in confezioni da 6 uova fresche con la conseguente grandezza di 63-73 grammi. I lotti identificativi risultano: 431001 con data di scadenza posta il 22/11/2022 mentre l’altro lotto d’interesse è 441001 con data di scadenza risalente al 28/11/2022. L’ente produttore dell’articolo è l’azienda ‘Uova Pazzaglia’ di Battaglia Luca collocata nello stabilimento attivo di Budrio di Longiano (FC). In merito alle informazione diffuse il presidente dello ‘Sportello dei Diritti’, Giovanni D’Agata, ha esortato i compratori, nel caso in cui quest’ultimi si siano ritrovati in possesso della merce, di recarsi al punto di vendita in cui hanno effettuato l’acquisto e di richiedere un rimborso.

Cos’è la Salmonella e che rischi comporta?

La salmonella è un tipo di batterio che induce il corpo umano ad una serie di malesseri. Questo batterio infatti è responsabile di tossinfezioni gastrointestinali che possono essere contratte in seguito all’ingestione di cibi contaminati. Gli alimenti che possono costituire un rischio più evincente risultano essere i prodotti di origine avicola e quindi uova o derivati ma possono essere coinvolte anche varie tipologie di carni. Tra queste quella che è più soggetta all’incubazione del batterio è quella di maiale. La Salmonella è infatti inglobata nell’intestino di uccelli e mammiferi sani. La gravità dei sintomi che ne risulta comprende sia disturbi di gestione elementare, come disturbi del tratto gastrointestinale, i più comuni sono: febbre, vomito, diarrea e crampi addominali fino a delle patologie più gravose che spesso incombono su soggetti già debilitati da altre malattie.