“Dati vaccini Covid non attendibili”, bufera sul Sottosegretario alla Salute

In seguito alle affermazioni rilasciate dal sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, alla trasmissione ‘Restart-L’Italia ricomincia da te’ condotta su Rai 2, alcune sue parole, riferite alla considerazione sull’invenzione dei vaccini anti-Covid, hanno subito, mediante una contestualizzazione opposta all’ambito di suo riferimento, una strumentalizzazione.

Marcello Gemmato risponde alla strumentalizzazione delle sue parole

“Non cado nella trappola di schierarmi contro o a favore dei vaccini, alle mie parole l’opposizione ha travisato il messaggio e la finalità del discorso. Considero notevole il montaggio che la controparte sta allestendo a suo favore ma le sue divulgazioni non corrispondono alla verità. Non ho mai dubitato della validità dei vaccini, anzi credo che abbiano determinato durante il periodo pandemico più asfissiante uno spiraglio di luce rispetto quelle numerose problematiche. A tal proposito ci tengo, come sottosegretario alla Salute e come esponente di Fdl, dissolvere ogni perplessità proveniente da affermazioni e notizie fallaci. L’attività parlamentare che in questi anni difficili ha contraddistinto il partito di mia appartenenza ha sempre rigorosamente assunto una posizione coerente che ci ha condotto, anche grazie ai vaccini, da una delle più gravi emergenze sanitarie alla convivenza con il famigerato virus, ora però è arrivato il momento di guardare avanti“. Conclude così Marcello Gemmato.

Gemmato: “il mio partito è stato il primo a promuovere i vaccini”

“Fdl durante il periodo pandemico ha presentato prima di tutti gli altri partiti un piano vaccinale. Inoltre secondo l’obbligo di somministrazione anche io ho deciso di sottopormi a queste iniezioni e lo avrei fatto anche se non fossi stato il responsabile alla Salute del partito, questo perché in quel periodo storico che stavamo affrontando l’ho ritenuto necessario. Ideologie ‘No vax’ non sono assolutamente concepite da alcun membro del partito. Se si è giunti a delle polemiche lo si deve al Pd che si sta aggrappando a qualsiasi frase o dettaglio per schernire la nostra credibilità, il suo intento è chiaro per questo ci attacca su tutto”. Così prosegue Gemmato evidenziando gli asti e i conflitti emersi da parte del partito avverso.

Una bufera di critiche

“Non è assolutamente tollerabile che un responsabile alla Salute che nega il progresso raggiunto grazie ai vaccini rimanga in carica”, scrive su Twitter il segretario del Pd, Enrico Letta. Continua il leader d’azione Carlo Calenda che afferma: “Gemmato deve dimettersi. Un sottosegretario alla Salute che non si discosta dalle convinzioni dei ‘No vax’ è fuori luogo”. E’ intervenuto in questa grande polemica anche il segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova. Questo è quello che ha affermato mediate un post su Twitter: “risulta veramente scandaloso il discorso di Gemmato. Lui non vuole configurarsi favorevole o contrario ai vaccini perché non può sapere se funzionano fino in fondo. Questo Governo non potrebbe risultare più bigotto e antiscientifico oltre che apertamente ‘No vax’. Mi rivolgo a Giorgia Meloni e le chiedo se ritiene opportuno correggere questa posizione o se per lei va bene così”. Queste le invettive più cariche rispetto l’accaduto.