Vaccini ai bimbi in Campania: giostre, giocattoli e caramelle dopo le dosi ma l’affluenza è bassa

Parte oggi in Campania la campagna vaccinale per i piccoli dai 5 agli 11 anni. Presente anche il Presidente Vincenzo De Luca.

Vincenzo De Luca “apre” la campagna vaccinale

Sarà possibile effettuare le vaccinazioni anche nelle scuole primarie e secondarie aderenti alla campagna vaccinale. Questi istituti nelle scorse settimane hanno organizzato una serie di incontri “open-day” per sensibilizzare i genitori degli alunni e raccogliere adesioni. La prima scuola che stamattina ha aperto i suoi cancelli per chi volesse esser vaccinato è l’Istituto comprensivo “Vittorio De Feltre“, a San Giovanni a Teduccio coordinato dalla professoressa Valeria Pirone.

Le dichiarazioni di Vincenzo De Luca

“Dobbiamo spiegare alle famiglie e alle mamme che il vaccino Covid è sostanzialmente la stessa cosa della vaccinazione obbligatoria contro la polio o il tetano“: queste le dichiarazioni del governatore pronunciate stamattina durante la sua visita all’Istituto di San Giovanni a Teduccio. Per il presidente è quindi questo “il concetto che deve passare per superare mesi di disinformazione e confusione“. Confusione e disinformazione che “hanno determinato ovviamente una preoccupazione nelle famiglie“. Rimane quindi fondamentale per Vincenzo De Luca dare voce ai pediatri e agli esperti in generale, per poter così “rendere sereni tutti quelli che portano i bambini a vaccinarsi“. Continua poi “ammonendo” i giornalisti presenti, e non solo. Per De Luca è surreale che le trasmissioni televisive scelgano come protagonisti personaggi che vanno contro i vaccini. Per lui gran parte della paura è alimentata dai media che danno “voce” ai diffidenti e ai non-esperti.

Hub e orari

Per ora le vaccinazioni per i bambini saranno separate da quelli degli adulti. Lo scopo è quello di creare un ambiente più “gioioso” e “colorato” per i piccoli. Un’esempio ci viene dato dall’hub regionale della “Mostra d’Oltremare“. L’hub di Fuorigrotta ha infatti allestito un parco giochi con animatori, per distrarre i piccoli nell’attesa di essere vaccinati. Gli orari d’apertura dell’hub per i piccoli sarà dalle 9 alle 18 per oggi e sabato, mentre questo venerdì aprirà alle 14 e chiuderà alle 18. Gli adulti potranno vaccinarsi solo venerdì mattina. Ci si potrà recare anche nei Centri vaccinali pediatrici già esistenti nei Distretti Sanitari di base, dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 20, il sabato dalle 9 alle 14 e il giovedì dalle 9 alle 18. Anche negli studi dei pediatri aderenti sarà possibile vaccinarsi e per l’occasione anche l’Iperion di Caserta e il Medì di Teverola si trasformano in hub.

Poche prenotazioni – l’opinione di De Luca

I dati dell’adesione sembrano, però, apparentemente “fallimentari“. Le prenotazioni disponibili erano infatti più di trecentomila ma ne sono arrivate solo quattromila. Questo dato, seppur specchio del consenso generale, non è adatto fino in fondo per capire le sorti della campagna. Infatti sarà possibile vaccinarsi anche senza prenotazione, presenziando all’hub con la tessera sanitaria, proprio come per gli adulti.

Il governatore stamattina ha espresso il suo parere sui dati delle vaccinazioni dichiarando: “Sono sicuramente pochi rispetto alle prenotazioni che abbiamo in altre regioni del Nord“. “Credo che pesi anche un rapporto nelle famiglie molto più intenso che abbiamo qui al Sud” dichiara poi. Il presidente tiene a spiegare meglio il significato delle sue parole e definisce il rapporto famigliare: “Più protettivo non voglio dire di ‘mammismo’, ma c’è un rapporto anche diverso nelle famiglie“. De Luca sembra però fiducioso: “Ma un poco alla volta credo che le cose prenderanno il verso giusto”

A Napoli alla Mostra d’Oltremare 180 bimbi già vaccinati

Alla Mostra d’Oltremare a Napoli finora somministrati 180 vaccini ai bimbi. L’hub della Mostra è solo dedicato a loro oggi come gli altri punti vaccinali in Campania per la giornata inaugurale dei piccoli.

I bimbi stanno arrivando accompagnati dai genitori in fluidità, senza creare lunghe file. Fanno la dose del vaccino e poi vengono condotti nella ludoteca che l’Asl Napol 1 ha creato all’interno dell’hub della Mostra: lì i bimbi vaccinati giocano con i giocattoli messi a disposizione dall’Asl insieme ad altri bimbi che aspettano così il quarto d’ora di attesa per verificare che tutto sia ok. Al momento l’Asl Napoli 1 riporta che nessuno dei bimbi ha avuto alcun problema e sono normalmente tornati a casa. L’età dei bambini stamattina è mista, con vaccinandi dai 5 agli 11 anni.