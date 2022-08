Dal dolore al gonfiore, poi in Rianimazione: il pizzaiolo Valentino Libro racconta lo spavento sui social

Ha raccontato la sua esperienza sui social, pubblicando anche una foto di quando era a letto in Rianimazione. Per fortuna sta bene ma lo spavento è stato enorme. Protagonista della vicenda è Valentino Libro, giovane pizzaiolo napoletano titolare del locale che porta il suo nome ad Aversa, Valentino ha raccontato la sua vicenda. “Perdonatemi se vi do notizie soltanto ora ma ne ero veramente impossibilitato e vi racconto il perché. Settimana scorsa inizio ad avvertire fastidì al collo che gonfiandosi mi tiene fermo a letto per quasi tutta la giornata , la sera mi distruggo di medicine e riesco comunque ad andare a lavoro. Venerdì avvilito dal dolore decido di andare a pronto soccorso dove quando arrivo ci sono centinaia di persone ed 1 solo dottore ( cose di tutti i giorni a quanto pare ) quindi decido di fare dietro -front e me ne torno a lavoro.

Il giorno successivo non mollando riesco a prendere un appuntamento all’ ospedale con l ‘ otorino che mi dice che devo 4 giorni di 𝙱𝚎𝚗𝚝𝚎𝚕𝚊𝚗 𝚜𝚒𝚛𝚒𝚗𝚐𝚑𝚎. Va bene! Inizio subito la cura. 𝙱𝚊𝚜𝚝𝚊 𝚌𝚑𝚎 𝚙𝚊𝚜𝚜𝚊. Mia figlia 𝚂𝙾𝙵𝙸𝙰 il 22 agosto compiva 4 anni e gli ho organizzato la festa di compleanno a 𝔾𝕒𝕣𝕕𝕒𝕝𝕒𝕟𝕕 . Sabato notte dopo il lavoro mi metto in macchina e con 1000 dolori e 700 𝚔𝚖 riesco ad arrivare in mattinata a 𝙿𝚎𝚜𝚌𝚑𝚒𝚎𝚛𝚊 𝚜𝚞𝚕 𝙶𝚊𝚛𝚍𝚊 . Appena arrivo mi scaravento sul letto chiedendo all’ hotel qualcuno che mi potesse fare la siringa … Nel pomeriggio arriva 𝙰𝙽𝙽𝙰 che si rivela la mia salvezza , mi fa la siringa ma mi chiama un ambulanza dicendomi che non mi vedeva bene e che non mi avrebbe lasciato in quello stato. Quindi Ambulanza/ ospedale di Pescheria/ trasferimento imminente al 𝙱𝚘𝚛𝚐𝚘𝚛𝚘𝚖𝚊 𝚍𝚒 𝚟𝚎𝚛𝚘𝚗𝚊. Dove stesso domenica notte sono stato ricoverato d ‘ urgenza per eccesso di 𝙿𝚞𝚜 dalla parte sinistra del collo. Sono finito addirittura in 𝚁𝚒𝚊𝚗𝚒𝚖𝚊𝚣𝚒𝚘𝚗𝚎. Qui i medici sono veramente puliti , bravissimi e coscienziosi . Ringrazio mia MADRE e mio ZIO pino che sono al mio fianco fuori all’ ospedale già da 5 giorni”.

Valentino ha pubblicato anche la foto mentre era intubato in Rianimazione: “Sono stato sino all’ultimo secondo restio a pubblicare una foto simile… Chi mi conosce sa bene che mi piace pensare alla vita in modo 𝙿𝚁𝙾𝙿𝙾𝚂𝙸𝚃𝙸𝚅𝙾.Questa è una foto che terrò comunque sempre con me …la guarderò ogni volta che deciderò di dare importanza a cose stupide piuttosto che a me stesso. 5 ore di intervento & una notte in 𝚁𝙸𝙰𝙽𝙸𝙼𝙰𝚉𝙸𝙾𝙽𝙴… Certo : le malattie , i virus , la morte sono fenomeni all’ ordine del giorno eppure li sentiamo sempre molto lontani da noi … Almeno per me è sempre stato così . Personalmente parlando vi dico che non ho mai avuto 𝚙𝚊𝚞𝚛𝚊 della morte in se per se. Forse nemmeno in questo caso. Ma c’è’ un 𝙵𝙰𝚃𝚃𝙾𝚁𝙴 che ha un rilievo veramente importante : la 𝚂𝙰𝙻𝚄𝚃𝙴. La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non semplicemente l’assenza di malattia o infermità. Al mio rientro in 𝙿𝚊𝚝𝚛𝚒𝚊 dovrò’ prendere decisioni importanti sulla mia vita e lo farò nel modo più sereno possibile. Perché c’è un altro fattore veramente importante :

Chi è Valentino Libro

Valentino Libro, il più talentuoso pizzaiolo napoletano, nasce a Napoli il 24 febbraio del 1986.

Già all’età di 13 anni inizia la sua passione per il più celebre piatto partenopeo. Inebriato dai sapori e dalle antiche ricette della pizza decide sin da adolescente di intraprendere questa carriera e in pizzeria la sua arte prende subito vita. Così, dopo lunghi pomeriggi trascorsi nei più famosi locali del territorio partenopeo ad imparare l’arte del vero pizzaiolo, il suo sogno si avvera nel 2004 quando, grazie all’aiuto del padre, apre la sua prima pizzeria “Capoverde”, esperimento durato poco tempo in quanto Valentino sente il bisogno di formarsi ancora come pizzaiolo.

Nel frattempo, continua a studiare ed affinare le tecniche culinarie presso l’ACIIEF per i corsi di formazione della Regione Campania diplomandosi con successo il 12 maggio dell’anno successivo.

Da molti anni fa parte dell’APN, associazione pizzaiuoli napoletani.