A seguito delle attività settimanali di sequenziamento previste dal piano di sorveglianza genomico della Regione Campania, condotto da Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Azienda Ospedaliera Dei Colli (ospedale Cotugno) e Tigem, in questa settimana sono stati esaminati 206 campioni di soggetti risultati positivi al Covid 19 con tampone molecolare. Dalle indagini è emersa la presenza di 92 varianti inglesi, 67 varianti indiane, 41 varianti brasiliane e 6 varianti colombiane. Sono in corso ulteriori approfondimenti epidemiologici e sullo stato vaccinale dei soggetti presi in esame.

Il bollettino di oggi

Torna a rialzarsi, in Campania, l’indice di contagio. Secondo i dati dell’Unità di crisi della Regione Campania, nelle ultime 24 ore sono 208 i casi positivi al Covid su 8.399 tamponi molecolari esaminati.

Se ieri il tasso di contagio era pari all’1,83%, oggi è pari a 2,47%.

Due i decessi, uno deceduto in precedenza ma registrato ieri.

Negli ospedali sono 17 i posti letto occupati nelle terapie intensive (ieri erano 18) mentre aumentano in degenza, oggi sono 218 mentre ieri erano 211. (ANSA).