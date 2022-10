Luigi Cesaro decade da senatore, andrà ai domiciliari per concorso esterno in associazione mafiosa

Appena decadrà dalla carica di senatore potrebbe andare agli arresti domiciliari Luigi Cesaro per il quale l’autorità giudiziaria aveva disposto la misura cautelare nell’ambito dell’inchiesta della Dda e del Ros su un presunto patto politico-mafioso a Sant’Antimo tra la famiglia Cesaro e il clan Puca, ma il Parlamento aveva negato l’autorizzazione a procedere.

Come riferisce l’Ansa l’ordinanza per concorso esterno in associazione mafiosa, infatti, dovrebbe diventare operativa per il senatore che ha spontaneamente rinunciato a ricandidarsi. Cesaro finì sotto inchiesta nel giugno 2020 insieme con il fratello Antimo Cesaro, per il quale venne disposto il carcere mentre furono disposti i domiciliari per Aniello e Raffaele Cesaro, tutti sotto processo davanti al giudice di Napoli Nord. Nel dicembre del 2021 la Giunta per le immunità ha negato (con 12 voti a sfavore e 7 astenuti) l’autorizzazione a procedere per gli arresti domiciliari del senatore Cesaro.

Lo scorso dicembre la Giunta delle immunità parlamentari di palazzo Madama ha dato il via libera alla relazione del senatore di Iv Giuseppe Cucca che chiede di rigettare la richiesta di arresti domiciliari per Luigi Cesaro, senatore di Forza Italia. I componenti della giunta si sono espressi in 12 contro l’arresto e in 7 si sono astenuti. L’ormai ex senatore è indagato per concorso esterno in associazione mafiosa, e la richiesta dai domiciliari è stata avanzata dal Gip di Napoli più di due mesi prima.