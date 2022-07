Vetri rotti e airbag esplosi, spaventoso incidente a catena a Napoli: coinvolte 3 auto

Attimi di paura questa mattina a Napoli in via Girolamo Santacroce, dove un incidente ha visto coinvolte 3 auto. Erano circa le 9.40 quando una Fiat Punto ha tamponato Smart che, ha sua volta, ha finito per impattare la Reanut Twingo davanti a lei. L’impatto è stato piuttosto violento, al punto che si sono aperti anche gli airbag.

La corsa della Smart si è conclusa nelle campane della raccolta vetro, mentre la Twingo è finita contro un albero. Sul posto gli agenti della Municipale per i rilievi del caso e chiarire quindi l’esatta dinamica del sinistro. Fortunatamente non si registrano feriti gravi, ma solo lievi contusioni per conducenti e passeggeri.

DAL NOSTRO ARCHIVIO | [ARTICOLO 25/06/2022] Spaventoso incidente a Napoli, auto si schianta su Corso Umberto

Un’auto a tutta velocità si è schiantata contro il ponteggio di corso Umberto. La strada è stata chiusa. Traffico in tilt nel cuore di Napoli. Ancora non è chiaro se ci siano o meno feriti, la dinamica resta ancora da costruire. Ciò che è certo è che una vettura sarebbe finita contro un’impalcatura messa in piedi per i lavoro alla facciata di un palazzo. A causa di ciò si registrano diversi disagi al traffico veicolare, con parte del corso che resta al momento chiuso. Sul posto, oltre all’ambulanza e ai vigili del fuoco, sono giunti gli agenti della Polizia Municipale.

L’mpalcatura è stata fortemente danneggiata. La Protezione Civile, immediatamente intervenuta sul posto con la Polizia Locale ha disposto l’immediata chiusura al traffico del tratto di corso di Corso Umberto dall’incrocio con Via Mezzocannone fino a Piazza Nicola Amore in entrambe le direzioni di marcia fino a quando non sarà messa in sicurezza la struttura che è di proprietà privata. Per le prossime 48 ore il traffico sarà deviato su percorsi alternativi.