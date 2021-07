[Video]. Aversa, tenta di rubare un'auto: bloccato da un campione di arti marziali 

Tenta di rubare un’auto, ma viene bloccato da un campione di arti marziali e consegnato alla Polizia. È successo ad Aversa, in provincia di Caserta, dove i poliziotti dell’ufficio Volanti del Commissariato locale hanno arrestato D.I., 25 anni, per tentato furto aggravato. Durante un servizio di controllo del territorio, i poliziotti sono stati allertati da un privato cittadino che aveva bloccato un uomo.

Stava tentando di rubare un’automobile, ignaro che però lì nei paraggi ci fosse Francesco Di Chiara, maestro e campione di arti marziali, che è subito intervenuto. I complici sono riusciti a fuggire, ma il ladro è stato trattenuto fino all’arrivo della polizia di Stato di Aversa, che lo ha tratto così in arresto. La vicenda è acceduta a Frignano, comune del casertano a ridosso della cittadina normanna.

La ricostruzione

Secondo quanto ricostruito, il 25enne era stato notato dal giovane, campione di arti marziali, il quale prima ha filmato la scena nel momento in cui l’auto in sosta stava per essere saccheggiata, poi è intervenuto bloccando il malintenzionato dopo una breve colluttazione. I complici del ladro, resisi conto di non poter avere la meglio sul giovane esperto di arti marziali, sono scappati. Gli agenti hanno arrestato il 25enne che è stato giudicato per direttissima dal Tribunale di Napoli Nord, ricevendo una condanna a 4 mesi di reclusione con pena sospesa e conseguente scarcerazione.

