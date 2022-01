[VIDEO]. Sceneggiata napoletana su TikTok, lite in diretta per ‘contendersi’ la nonna

Una lite dai toni folcloristici in diretta su TikTok. Protagonisti della storia Giovanni e Rosaria, due persone la cui relazione sarebbe osteggiata dalla famiglia di lei. Quest’ultima, una 50enne di Napoli, vive a casa della figlia Veronica e del genero Salvatore. Da quello che si apprende nelle dirette pubblicate sul social, pare che la storia tra Giovanni e Rosaria sia piuttosto difficile. L’uomo viene accusato di non essere realmente innamorato e, a complicare ulteriormente la sua situazione, ci sarebbero altri pretendenti alla mano della 50enne.

Veronica, che può vantare un profilo TikTok da 600k seguaci, pubblica spesso video insieme alla mamma, motivo per cui anche Rosaria è molto conosciuta nel mondo social. Questo ha fatto sì che la loro diretta diventasse subito virale, attirando migliaia di curiosi che non hanno fatto mancare un like o un commento. In tantissimi si chiedono quale sarà la scelta di nonna Rosaria, che a quanto pare si trova davanti a un vero e proprio ‘bivio d’amore’.