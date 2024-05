[Video]. “Sono proprietà di Napoli, le parole di Geolier durante la premiazione in Comune

PUBBLICITÀ

“Io sono proprietà di Napoli”. Lo ha detto Geolier in occasione della cerimonia al Maschio Angioino con cui il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, gli ha conferito la medaglia della città per il risultato ottenuto al Festival di Sanremo.

In tanti, oggi, hanno aspettato il suo arrivo urlando ‘Emanuele, Emanuele’.

“Voglio ringraziare tutti e il sindaco per la vicinanza a me e ai giovani – ha detto il secondo classificato al Festival – noi napoletani abbiamo sempre avuto questo senso di unione. Il resto conta poco: sono andato a Sanremo con l’obiettivo di portare la lingua napoletana e ci sono riuscito, alla fine il risultato conta poco. Sono rimasto contento di tutto e sono stato grato per il supporto che ho avuto dalla mia città che è stato esagerato”.

«Dobbiamo combattere le brutture e dobbiamo farlo con il linguaggio dei giovani» ha spiegato Manfredi, che ha consegnato a Emanuele una targa di ricordo e ringraziamento per l’esperienza al Festival. Senza tralasciare gli altri campani del gruppo «Ricordiamo anche i Kolors e BigMama, protagonisti di grandi partecipazioni. E ricordiamo Angelina Mango, anche lei figlia del Sud, della nostra terra, che ha meritato la vittoria».

MA COSA NE PENSA GEOLIER DELLA VITTORIA DELLA SUA QUASI COETANEA ANGELINA MANGO? ECCO LA RISPOSTA DEL RAPPER.

Il verdetto finale è arrivato: a vincere Sanremo 2024 non è stato Geolier, come in molt* si aspettavano, ma Angelina Mango. I voti della ragazza, hanno visto protagoniste le opinioni tanto della Sala Stampa quanto della Radio. Il pubblico da casa, l’ha votata per un totale del 16% totale, mentre il cantante napoletano è arrivato al 60% dei voti. Ma cosa ne pensa Geolier della vittoria di Angelina Mango? Ecco le sue parole!

“Io sono 2000 tu 2001 siamo due ragazzi giovani è come se fossimo tutti protagonisti di questo momento“ ha affermato il cantante proprio poco fa. Pochissime parole, ma che riflettono il pensiero di come i giovani si stanno facendo sempre più strada nel mondo della musica. Insomma, sembrerebbe proprio che da parte del cantante non ci sia alcun rancore per la vittoria di Angelina. Al contrario, con questa dichiarazione ci ha tenuto a far capire quanto sia bello in generale che, questa generazione, sia entrata con forza nel panorama musicale italiano.

La vittoria di Angelina Mango, così come il riconoscimento del talento di Geolier, rappresenta non solo un trionfo personale ma un’inno proprio a noi giovani