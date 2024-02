Mazzarri per ora resta, decisive le prossime 4 gare per evitare l’esonero

PUBBLICITÀ

Nonostante l’ennesima trasferta senza gol (e senza punti), Walter Mazzarri è riuscito ad evitare l’esonero, rimanendo, per ora, sulla panchina del Napoli che continua, però, ad essere traballante.

Decisive per il futuro del tecnico di San Vincenzo le gare che si disputeranno fino al termine di febbraio, dove il Napoli affronterà quattro squadre in lotta la salvezza ed il Barcellona al Maradona, per il match valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Mazzarri ha 4 gare per evitare l’esonero

Il Napoli dovrà ricomanciare a vincere, ma soprattutto a convincere già da sabato quando riceverà a Fuorigrotta il Genoa, reduce dalle 4 sberle rimediate al Ferraris dall’Atalanta.

Quattro giorni più tardi la sfida (al momento) più importante della stagione con il Barcellona, che può valere oltre che una ipoteca per il passaggio del turno, anche le residue possibilità di partecipare al prossimo mondiale per club. Battere i catalani oggi è un’impresa tutt’altro che impossibile con una squadra in crisi di risultati ed alle prese con importanti defezioni.

Arriveranno poi due trasferte ampiamente alla portata con due squadre in grosse difficoltà come Cagliari e Sassuolo. Sarà proprio al termine della trasferta del Mapei Stadium, che Aurelio De Laurentiis tirerà le somme e deciderà le sorti dell’allenatore ex Reggina.

Walter Mazzarri per evitare l’esonero deve conquistare almeno dieci punti nelle prossime 4 gare e arrivare alla gara di ritorno di Barcellona quantomeno con la situazione legata al passaggio del turno ancora in bilico.

Insomma, il Napoli si presenterà alla sfida del Maradona con la Juventus del prossimo 3 marzo rinvigorito dai risultati ottenuti nei prossimi 16 giorni o con un nuovo allenatore.