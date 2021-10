C’ è anche un ballerino di Villaricca tra i feriti gravi del drammatico incidente avvenuto a Ryad, in Arabia Saudita, nel quale sono morti tre giovani. Diego Di Giovanni, 21enne di Villaricca, è ricoverato in gravi condizioni. In seguito all’impatto sono morti Antonio Caggianelli, Nicolas Esposto e Giampiero Giarri. Si trovavano in Arabia Saudita per lavoro, infatti insieme ad altri ballerini, tutti italiani, dovevano inaugurare un nuovo teatro a Ryad, facevano parte del corpo di ballo di Aggiungi un posto a tavola, il celebre musical di Garinei e Giovannini, una produzione del Brancaccio di Roma, guidata da Gianluca Guidi. Le due auto su cui viaggiavano sono precipitate in una scarpata, oltre alle vittime sono rimasti feriti altri ballerini, tra cui Diego, che si stavano godendo il giorno libero e avevano deciso di fare un’escursione nel deserto.

I messaggi sui social per Diego, coinvolto nel tragico incidente a Ryad

L’incidente si è verificato venerdì 15 ottobre ma la notizia è stata diffusa solo dopo il riconoscimento da parte dei familiari delle vittime. La famiglia di Diego è volata in Arabia Saudita per conoscere da vicino le condizioni di salute di Diego. Tanti i messaggi sui social per Diego, stella nascente nel ballo e ragazzo talentuoso. “Dai su, stupiscici ancora con un effetto speciale”. “Forza Diego ,Dio mio aiuta questo tuo figlio”. “Forza Diego preghiamo e tifiamo tutti per te,il signore ti benedica”. “Apri gli occhi, siamo tutti pronti a vederti domare il palco, sei un uragano di emozioni”. “Forza Diego quel poco che ho avuto…mi sei entrato subito nel ti aspetto/iamo a casa (ormai conosci la strada). La scuola di danza Emozioni in punta di piedi (scuola di ballo in via Marchesella a Giugliano) dove Diego si è formato, scrive: “Emozioni è con te! Sei forte e sono sicura che riuscirai ad affrontare anche questa prova”.